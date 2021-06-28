Эксперт: участие Молдовы в Sea Breeze – недружественный по отношению к России шаг

Военные маневры, проводимые НАТО в Черноморском регионе направлены исключительно на создание напряженности на границе Российской Федерации и дестабилизацию внутриполитической обстановки внутри страны, считают собеседники Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Стартовавшие 28 июня на Украине учения Sea Breeze - 2021 вызвали однозначно негативную реакцию в экспертном сообществе России.

"Несомненно, эти учения – очередная попытка НАТО оказать военно-политическое давление на Россию, – рассказал в интервью Sputnik Молдова российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. – На эту цель работает и демонстративная поддержка натовцами Украины, и обозначение Российской Федерации как главного противника в ходе возможных боевых действий".

Коротченко подчеркнул, что нынешние учения Sea Breeze проходят на фоне весьма напряженных взаимоотношений между Россией и Западом.

"Думаю, нам следует быть готовыми к новым провокациям, которые, очевидно, могут последовать в самом неожиданном ракурсе. Нельзя исключать и худшего варианта развития событий. Разумеется, до большой войны дело вряд ли дойдет, но провокации всегда тем и опасны, что могут спровоцировать непредсказуемую эскалацию событий. Считаю, главная угроза заключается именно в этом", – заявил Коротченко.

При этом военный эксперт утверждает, что Россию сегодня мало волнует тот факт, что НАТО и Запад в целом не считают Крым российским.

"Крым есть Россия, и наша страна в любом случае будет принимать оборонные меры, исходя из территориальной принадлежности полуострова. Так, скажем, у нас запланированы учения "Запад-2021", которые пройдут не в пику Sea Breeze, а в изначально и строго обозначенные сроки", – подчеркнул Коротченко.

Тот факт, что в учениях альянса примет участие взвод военнослужащих Национальной армии Молдовы, видится эксперту в исключительно негативном ключе:

"Участие молдавских военных в Sea Breeze свидетельствует о желании правящего в Кишиневе режима сделать свою страну частью НАТО, и это, конечно же, откровенно недружественный шаг в отношении России".

Доктор военных наук, историк Константин Сивков особо отметил в интервью Sputnik Молдова, что учения НАТО в Черном море имеют под собой четкую идеологическую базу.

"Думаю, вам известно, что еще в 2019 году вышел специальный доклад обслуживающей интересы правительства и Вооруженных сил США организации RAND Corporatoin, в котором прямо указано, что в 2020-2021 годах зоной наибольшей военно-политической напряженности будет именно Черноморский регион", – сказал Сивков.

По мнению эксперта, ныне в этом регионе не менее шести "точек напряжения" – Крым, юго-восток Украины, Приднестровье, Южная и Северная Осетия, Нагорный Карабах, Сирия.

Кроме того, отметил Сивков, неподалеку, в Средиземном море, базируется американский Шестой флот.

"Главная цель НАТО нам известна – свержение действующей в России власти. Решение этой задачи предполагает несколько этапов. Поскольку открытое нападение на Россию бессмысленно – агрессор немедленно получит ядерный ответ – нужно для начала нейтрализовать российский ядерный потенциал. А это, в свою очередь, можно сделать лишь методами гибридной войны, организовав с ее помощью социальный взрыв в стране, чтобы в дальнейшем или полностью Россию дестабилизировать или привести к власти прозападные силы", – утверждает Сивков.

Эксперт полагает, что одним из элементов этой стратегии являетс создание военной напряженности у границ России и "изматывание страны". Сивков привел исторические параллели, напомнив, что царь Николай Второй "получил первую революцию после поражения в русской-японской войне".

"Так и сегодня Западу важно добиться поражения России на каком-нибудь важном направлении – например, на юго-востоке Украины или в Сирии. Это позволит "раскочегарить" ситуацию внутри Российской Федерации", – считает историк.

Он не сомневается, что на учениях Sea Breeze отрабатываются конкретные приемы ведения боевых действий против Черноморского флота России.

"Если учитывать возможности России по быстрому наращиванию сил на Черном море, НАТО в итоге потерпит сокрушительное поражение. Скажем, наша дальняя авиация способна сегодня применять ракеты по целям в Черноморском регионе даже из-под Москвы или Воронежа. Таким образом, Черное море для натовцев – ловушка", – убежден эксперт.

Отметим, что Молдова представлена в учениях Sea Breeze - 2021 лишь одним взводом.

"От Республики Молдова в этих учениях принимают участие только военнослужащие миротворческого батальона, которые будут дислоцированы в районе Херсона и займутся отработкой своих специфических, профильных задач. В военно-морских маневрах на Черном море миротворцы участвовать не будут.

Хочу в очередной раз подчеркнуть, что Молдова – нейтральная страна. Однако нейтральный статус государства не означает изоляции. Поэтому подразделения Национальной армии регулярно участвуют в различных учениях, проводящихся в нашем регионе", – заявил в интервью Sputnik Молдова временно исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук.

Между тем в многонациональных учениях Sea Breeze - 2021 планируется задействовать около трех тысяч единиц личного состава, 30 кораблей, 30 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд. Учения пройдут в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины.

Сухопутные штабы займутся переброской сил и средств в районы боевого предназначения, организацией и ведением вместе с морским десантом наступления на приморском направлении. По сценарию, коалиционная группировка войск будет задействована для "стабилизации кризисной ситуации", вызванной деятельностью неких "незаконных" для Украины вооруженных формирований, которым "власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку".

Напомним, Россия призвала Соединенные Штаты и их союзников отказаться от проведения масштабных и агрессивных маневров Sea Breeze, которые повышают риски непреднамеренных инцидентов в Черном море.

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