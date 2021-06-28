В ЦИК аккредитовали еще более 300 наблюдателей на выборах

На данный момент для мониторинга досрочных парламентских выборов в Молдове аккредитовано 1704 наблюдателя, из них 1397 – на национальном уровне и 307 – на международном.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала 307 наблюдателей на досрочных парламентских выборах 11 июля. Такое решение члены ЦИК приняли на заседании в понедельник.

Речь идет о наблюдателях, представляющих Общественные объединения Promo-LEX и MIRAD, Наблюдательную миссию Содружества Независимых Государств (СНГ), Центральные избирательные комиссии Узбекистана и Казахстана.

Как отметили в ЦИК, на данный момент для мониторинга досрочных парламентских выборов в Молдове аккредитовано 1704 наблюдателя, из них 1397 – на национальном уровне и 307 – на международном.

"В соответствии с положениями нормативно-правовой базы ЦИК аккредитует в качестве национальных наблюдателей представителей квалифицированных общественных объединений из Республики Молдова или представителей конкурентов на выборах и международных наблюдателей – представителей интернациональных организаций, иностранных правительств и неправительственных организаций за рубежом, а также представителей электоральной сферы", – говорится в заявлении ЦИК.

Крайний срок подачи заявок на аккредитацию в качестве наблюдателя на досрочных парламентских выборах – 3 июля 2021 года.

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