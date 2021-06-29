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Представители Партии AUR установили палатки у здания СИБ

Представители AUR выставили палатки у здания СИБ: что они требуют

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210629/35299581/aur-vystavili-palatki-u-zdaniya-sib-chto-trebuyut.html

Представители политформирования уверены, что за ними установлена слежка, и намерены добиться встречи с руководством СИБ, чтобы прояснить ситуацию.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Представители партии AUR, участвующей в досрочных парламентских выборах, собрались на протест у здания Службы информации и безопасности (СИБ) в Кишиневе.

Члены политформирования выставили перед зданием палатки и заявили, что не уйдут, пока не встретятся с руководством службы. По мнению участников пикета, "СИБ вмешивается в выборы и пытается снять партию с предвыборной гонки". Якобы за членами AUR установлена слежка. 

Ранее во вторник Центризбирком обратился в СИБ с просьбой проверить источники финансирования этой партии.

В Службе информации и безопасности, в свою очередь, отвергли все обвинения партии AUR. 

"СИБ отрицает эту информацию и подтверждает свою позицию безоговорочного уважения национального законодательства и приоритета основных прав и свобод человека. В то же время как учреждение, отвечающее за национальную безопасность, служба фокусируется на событиях, которые могут создать риски безопасности", – говорится в заявлении пресс-службы СИБ. 

Выборы
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Несмотря на любые инсинуации, служба отслеживает не политические партии, а правильность их действий с целью выявления и исключения любого вмешательства и внешнего влияния на демократические процессы в Республике Молдова", – отмечено в заявлении. 

В заключение СИБ призвала партии не втягивать ведомство в политические споры в разгар предвыборной кампании. 

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Теги:
Кишинев, СИБ, палатки

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