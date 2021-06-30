Экс-глава контрразведки: унионистские партии в Молдове следует запретить

Полковник в отставке Ион Маху утверждает, что если бы он сегодня по-прежнему занимал руководящий пост в СИБ, немедленно поднял бы дежурящую в здании группу особого назначения, "чтобы она разогнала всех этих унионистов".

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Бывший начальник Управления контрразведки Службы информации и безопасности Молдовы Ион Маху назвал действия представителей унионистской партии AUR у здания СИБ в Кишиневе "вакханалией" и "покушением на государственность страны".

"То, что творят унионисты перед СИБ, полностью выходит за рамки и здравого смысла, и закона. Я был в том районе и видел все собственными глазами. У них уже полностью отказали тормоза", – заявил Маху.

Экс-глава молдавской контрразведки недоумевает, почему до сих пор так и не последовало никакой реакции властей.

"Это уже, простите, бардак, а не демократия. В какой еще стране мира есть партии, ратующие за упразднение собственного государства и при этом еще и баллотирующиеся в парламент этого государства? А они еще и позволяют себе блокировать вход в здания службы безопасности страны...", – сказал полковник в отставке.

Маху привел в пример недавние события в Соединенных Штатах и те крайне жесткие меры, которые были применены к протестующим, зашедшим в здание Конгресса.

"Унионистские партии, призывающие к ликвидации Молдовы, я считаю, нужно не только не допускать к каким бы то ни было выборам, но просто запретить.

Граждане страны в подавляющем большинстве поддержат такого рода меры защиты государства. Я в последнее время проехал около 20 районов Молдовы, послушал людей и знаю, что они категорически против сворачивания молдавской государственности", – утверждает Маху.

Напомним, в среду 30 июня активисты унионистской партии AUR разместили на входной двери Службы информации и безопасности аббревиатуру "ФСБ", обвинив руководство ведомства в том, что оно "выполняет волю Москвы".

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