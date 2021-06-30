Депутат-социалист Цырдя требует нового уголовного дела по краже миллиарда

Народный избранник от ПСРМ убежден, что в "краже века" участвовала и нынешний президент Молдовы Майя Санду.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Депутат-социалист Богдан Цырдя обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело, "чтобы наказать виновных" в миллиардной краже из банковской системы Молдовы.

Краеугольным камнем преступления, утверждает Цырдя, стали события 25 сентября 2014 года, когда правительство Юрия Лянкэ взяло на себя ответственность за изменение трех законов – "О Нацбанке", "О финансовых учреждениях", "О государственном долге".

"Законы изменялись без участия парламента, без публичных слушаний, без консультаций с банками! Другими словами, все делалось в спешке и тайно", - заявил Цырдя.

Законы, по мнению депутата, менялись для того, чтобы отключить ключевые институты страны, тем самым облегчив организацию кражи.

"То есть кризиса в банках еще не было, но они принимают закон, что в случае системного финансового кризиса, который будет констатирован Национальном комитетом по финансовой стабильности, Минфин покроет акции банков государственными ценными бумагами", – сообщил депутат от ПСРМ.

Цырдя убежден, что Минфин выпустил госбумаги для покрытия акций частных банков с одной целью - "нужно было украсть деньги".

"А дальше началась кража миллиарда", – говорит депутат-социалист, подчеркивая, что это преступление, помимо прочего, привело к ликвидации группы банков ВЕМ и перекладыванию ответственности по возврату миллиарда на плечи населения страны.

Цырдя обвиняет в участии в "краже века" и нынешнего молдавского президента Майю Санду, которая, по данным депутата, участвовала в том ключевом заседании правительства и голосовала за все документы.

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