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Молдавские леи

ЦИК потребовал от нескольких партий предоставить данные о финансировании

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210630/35315392/TsIK-potreboval-ot-neskolkikh-partiy-predostavit-dannye-o-finansirovanii.html

В соответствии с положениями законодательства, конкуренты на выборах еженедельно, по пятницам, представляют отчеты о финансировании избирательной кампании.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. ЦИК потребовал от Партии трудящихсяа и Партии "Новый исторический выбор" в течение суток предоставить отчеты о финансировании и предупредил "Альянс за объединение румын" о необходимости корректно отражать в отчетах пожертвования из-за рубежа.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла к сведению отчеты о финансировании партий в рамках избирательной кампании по внеочередным парламентским выборам 11 июля 2020 года.

По состоянию на 18 июня 2021 года информацию о финансировании предоставили:

  • Избирательный блок коммунистов и социалистов,
  • Партия "Европу строим дома" (PACE),
  • "Партия коллективного действия — Гражданский Конгресс",
  • Избирательный блок "Ренато Усатый",
  • Партия "Действие и солидарность" (PAS),
  • Партия "Шор",
  • Демократическая партия Молдовы,
  • Партия "Платформа "Достоинство и правда",
  • Партия национального единства,
  • Партия "Демократия дома",
  • Партия развития и консолидации Молдовы,
  • Партия "Альянс за объединение румын",
  • Экологическая партия зеленых,
  • Партия закона и справедливости,
  • Партия "Сила народа",
  • Партия перемен.

Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
© Sputnik
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов
После изучения отчетов ЦИК предупредил Партию трудящихся и партию "Новый исторический выбор" о необходимости представить в течение 24 часов отчет о финансировании избирательной кампании с учетом ситуации на 18 июня 2021 года либо об отсутствии открытия банковского счета с пометкой "Избирательный фонд".

В том же контексте Центризбирком предупредил партию "Альянс за объединение румын" о неправильном документировании пожертвований, полученных из-за границы.

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Теги:
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