ЦИК потребовал от нескольких партий предоставить данные о финансировании

В соответствии с положениями законодательства, конкуренты на выборах еженедельно, по пятницам, представляют отчеты о финансировании избирательной кампании.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. ЦИК потребовал от Партии трудящихсяа и Партии "Новый исторический выбор" в течение суток предоставить отчеты о финансировании и предупредил "Альянс за объединение румын" о необходимости корректно отражать в отчетах пожертвования из-за рубежа.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла к сведению отчеты о финансировании партий в рамках избирательной кампании по внеочередным парламентским выборам 11 июля 2020 года.

По состоянию на 18 июня 2021 года информацию о финансировании предоставили:

Избирательный блок коммунистов и социалистов,

Партия "Европу строим дома" (PACE),

"Партия коллективного действия — Гражданский Конгресс",

Избирательный блок "Ренато Усатый",

Партия "Действие и солидарность" (PAS),

Партия "Шор",

Демократическая партия Молдовы,

Партия "Платформа "Достоинство и правда",

Партия национального единства,

Партия "Демократия дома",

Партия развития и консолидации Молдовы,

Партия "Альянс за объединение румын",

Экологическая партия зеленых,

Партия закона и справедливости,

Партия "Сила народа",

Партия перемен.

После изучения отчетов ЦИК предупредил Партию трудящихся и партию "Новый исторический выбор" о необходимости представить в течение 24 часов отчет о финансировании избирательной кампании с учетом ситуации на 18 июня 2021 года либо об отсутствии открытия банковского счета с пометкой "Избирательный фонд".

В том же контексте Центризбирком предупредил партию "Альянс за объединение румын" о неправильном документировании пожертвований, полученных из-за границы.

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