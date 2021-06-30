ЦИК потребовал от нескольких партий предоставить данные о финансировании

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. ЦИК потребовал от Партии трудящихсяа и Партии "Новый исторический выбор" в течение суток предоставить отчеты о финансировании и предупредил "Альянс за объединение румын" о необходимости корректно отражать в отчетах пожертвования из-за рубежа.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла к сведению отчеты о финансировании партий в рамках избирательной кампании по внеочередным парламентским выборам 11 июля 2020 года.
По состоянию на 18 июня 2021 года информацию о финансировании предоставили:
- Избирательный блок коммунистов и социалистов,
- Партия "Европу строим дома" (PACE),
- "Партия коллективного действия — Гражданский Конгресс",
- Избирательный блок "Ренато Усатый",
- Партия "Действие и солидарность" (PAS),
- Партия "Шор",
- Демократическая партия Молдовы,
- Партия "Платформа "Достоинство и правда",
- Партия национального единства,
- Партия "Демократия дома",
- Партия развития и консолидации Молдовы,
- Партия "Альянс за объединение румын",
- Экологическая партия зеленых,
- Партия закона и справедливости,
- Партия "Сила народа",
- Партия перемен.
В том же контексте Центризбирком предупредил партию "Альянс за объединение румын" о неправильном документировании пожертвований, полученных из-за границы.
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