21:14 30 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Майя Санду

Санду прокомментировала обвинения в причастности к краже миллиарда

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/1c/34564720.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210630/35317317/Sandu-prokommentirovala-obvineniya-v-prichastnosti-k-krazhe-milliarda.html

Президент Молдовы в телеинтервью ответила на обвинения депутата-социалиста Богдана Цырди в причастности к банковскому мошенничеству.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду считает, что все обвинения в ее адрес, в том числе обвинения в участии в банковском мошенничестве, связаны со страхом оппонентов перед результатами предстоящих парламентских выборов. Об этом глава государства заявила в ходе интервью на одном из молдавских телеканалов.

Денежные купюры США
© Pixabay / Foto-Rabe
Депутат-социалист Цырдя требует нового уголовного дела по краже миллиарда

Санду считает, что все, кто обвиняет ее в причастности к коррупционным преступлениям объединились против президента и партии.

"Они боятся что в парламенте будет большинство честных депутатов. У него есть личный интерес. Отсюда страх и атаки в мой адрес и в адрес партии, которая меня поддерживает", — заявила Санду.

Напомним, 30 июня, депутат-социалист Богдан Цырдя обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело, "чтобы наказать виновных" в миллиардной краже из банковской системы Молдовы.

Краеугольным камнем преступления, утверждает Цырдя, стали события 25 сентября 2014 года, когда правительство Юрия Лянкэ взяло на себя ответственность за изменение трех законов — "О Нацбанке", "О финансовых учреждениях", "О государственном долге".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7

По теме

Чуря - о главном грехе политика Майи Санду
Манастырлы: когда Майя Санду решит вопрос Приднестровья
Теги:
кража века, кража, Богдан Цырдя, Санду

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: это просто космос – объявлен шорт-лист конкурса Astronomy Photographer
Germany: Bavaria hit by storm with railway lines damaged
Видео: шторм в Баварии нарушил железнодорожное сообщение
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться