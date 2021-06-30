Санду прокомментировала обвинения в причастности к краже миллиарда

Президент Молдовы в телеинтервью ответила на обвинения депутата-социалиста Богдана Цырди в причастности к банковскому мошенничеству.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду считает, что все обвинения в ее адрес, в том числе обвинения в участии в банковском мошенничестве, связаны со страхом оппонентов перед результатами предстоящих парламентских выборов. Об этом глава государства заявила в ходе интервью на одном из молдавских телеканалов.

Санду считает, что все, кто обвиняет ее в причастности к коррупционным преступлениям объединились против президента и партии.

"Они боятся что в парламенте будет большинство честных депутатов. У него есть личный интерес. Отсюда страх и атаки в мой адрес и в адрес партии, которая меня поддерживает", — заявила Санду.

Напомним, 30 июня, депутат-социалист Богдан Цырдя обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело, "чтобы наказать виновных" в миллиардной краже из банковской системы Молдовы.

Краеугольным камнем преступления, утверждает Цырдя, стали события 25 сентября 2014 года, когда правительство Юрия Лянкэ взяло на себя ответственность за изменение трех законов — "О Нацбанке", "О финансовых учреждениях", "О государственном долге".

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