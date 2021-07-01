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Центральная избирательная комиссия

Данные ЦИК: люди каких профессий и возрастов претендуют на кресло депутата

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210701/35329353/dannye-cec-lyudi-kakikh-professiy-i-vozrastov-pretenduyut-na-kreslo-deputata.html

Большинство претендентов на пост депутата парламента относятся к возрастной категории от 36 до 50 лет. Также подавляющее большинство кандидатов - юристы и экономисты.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) представили общие данные и так называемый "профиль" всех кандидатов на пост депутата парламента на предстоящих выборах.

Выборы
© Sputnik / Mihai Caraus
В ЦИК озвучили, сколько еще денег потребуется на организацию выборов

Как отметили в ЦИК, к досрочным парламентским выборам зарегистрировано 23 конкурента: 20 политических партий, два избирательных блока и один независимый кандидат.

"Из 1791 кандидата в депутаты 959 (53,5%) - мужчины и 832 (43,5%) - женщины", - подчеркнули в Центризбиркоме. 

Возрастной профиль кандидатов следующий:

  • 18–35 лет - 589 кандидатов (32,89%);
  • В возрасте от 36 до 50 лет - 717 кандидатов (40,03%);
  • От 51 до 70 лет - 456 кандидатов (25,46%);
  • старше 71 года - 29 кандидатов (1,62%).

Самыми популярными профессиями среди кандидатов, претендующих на должность депутата, являются:

  • Юрист - 277 (15,46%);
  • Экономист - 205 (11,44%);
  • Инженер - 199 (11,11%);
  • Учитель - 199 (11,11%).

При этом в предвыборной гонке зарегистрировано 111 безработных (6,19%), 67 пенсионеров (3,74%), а также 57 студентов (3,18%).

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

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Теги:
ЦИК, Молдова, досрочные выборы

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