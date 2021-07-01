Данные ЦИК: люди каких профессий и возрастов претендуют на кресло депутата

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) представили общие данные и так называемый "профиль" всех кандидатов на пост депутата парламента на предстоящих выборах.
Как отметили в ЦИК, к досрочным парламентским выборам зарегистрировано 23 конкурента: 20 политических партий, два избирательных блока и один независимый кандидат.
"Из 1791 кандидата в депутаты 959 (53,5%) - мужчины и 832 (43,5%) - женщины", - подчеркнули в Центризбиркоме.
Возрастной профиль кандидатов следующий:
- 18–35 лет - 589 кандидатов (32,89%);
- В возрасте от 36 до 50 лет - 717 кандидатов (40,03%);
- От 51 до 70 лет - 456 кандидатов (25,46%);
- старше 71 года - 29 кандидатов (1,62%).
Самыми популярными профессиями среди кандидатов, претендующих на должность депутата, являются:
- Юрист - 277 (15,46%);
- Экономист - 205 (11,44%);
- Инженер - 199 (11,11%);
- Учитель - 199 (11,11%).
При этом в предвыборной гонке зарегистрировано 111 безработных (6,19%), 67 пенсионеров (3,74%), а также 57 студентов (3,18%).
Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.
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