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Муниципальный совет Кишинёва

Депутата Владимира Чеботаря вывели из-под уголовного преследования

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210701/35330866/deputata-vldimira-cebotari-vyveli-iz-pod-ugolovnogo-presledovaniya.html

В Генпрокуратуре сообщили, что будучи членом Конкурсной комиссии по вопросу концессии аэропорта, Чеботарь действовал в рамках предоставленных законом полномочий.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Депутата Владимира Чеботаря вывели из-под уголовного преследования по делу о концессии Международного кишиневского аэропорта. Уголовное преследование по этому делу продолжается в отношении пяти физических и одного юридического лица. Об этом сообщили в четверг в Генпрокуратуре. 

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Как напомнили в ведомстве, уголовное дело в отношении Чеботаря было возбуждено 19 сентября 2019 года, после того как в парламенте проголосовали за снятие депутатского иммунитета. Ему выдвигали обвинения в злоупотреблении служебным положением и получении контроля над активами аэропорта.

"Изучив доказательства, представленные в ходе расследования уголовного дела, Антикоррупционная прокуратура пришла к выводу, что будучи членом Конкурсной комиссии по вопросу концессии аэропорта, Чеботарь действовал в рамках предоставленных законом полномочий, поэтому его деяние не соответствует элементам, вменяемое ему как преступление", - пояснили в Генпрокуратуре. 

Согласно законодательству Молдовы выводы о виновности лица в совершении преступления не могут быть основаны на предположениях, все сомнения во время доказательства обвинения толкуются в пользу подозреваемого, обвиняемого и подсудимого.

Решение прокуратуры может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ситуация с аэропортом Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest в 2013 году в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.

Заседание парламента Молдовы
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В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября 2019 года кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение правительства не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд.

Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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Теги:
Молдова, Владимир Чеботарь, Международный кишиневский аэропорт

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