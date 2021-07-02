Под вопросом ли проведение голосования на выборах : мнение члена ЦИК

Центризбирком сталкивается с проблемами во время подготовки к досрочным парламентским выборам, главная из них - нехватка финансовых ресурсов.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сталкивается с нехваткой финансовых ресурсов для покрытия всех расходов, связанных с проведением выборов этим летом. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова член комиссии Центризбиркома Андрей Волентир.

"Если предоставление услуг не покрывается финансовыми средствами, ЦИК, вероятно, обратится за решением проблемы в суд. У нас нет гарантийных писем от властей для последующего покрытия расходов. Мы в тупике. Несомненно, у нас были похожие проблемы, может быть, не такого масштаба, но такие случаи были в 2003 году, однако потом правительство дало государственные гарантии, что определенные контракты будут профинансированы после выборов. В настоящее время у нас такого нет", - отметил Волентир.

Член ЦИК дал понять, что в этих условиях встает вопрос об успешном проведении досрочных выборов, и в день голосования могут произойти "сюрпризы".

"Чиновники, вовлеченные в этот процесс, хотят, чтобы их работа оплачивалась. Я не исключаю, что некоторые чиновники могут бросить эту работу в лучшем случае в день выборов", - добавил Волентир.

Напомним, во вторник на пресс-конференции члены ЦИК заявили, что им нужно еще 22 миллиона леев для организации досрочных парламентских выборов. Ранее временное правительство выделило на выборы 70 миллионам леев из госрезерва. На последний запрос Центризбиркома власти пока не дали ответ.

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