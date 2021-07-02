Додон направил письмо Хогану: проявите уважение к независимости Молдовы

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Глава Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон вручил послу США Дереку Хогану письмо, в котором указал на то, что дипломат пренебрегает общепризнанными на международном уровне ценностями.

"В начале беседы от имени блока "Коммунисты и социалисты" выразил обеспокоенность фактом внешнего вмешательства в избирательный процесс. В частности, визиты самого господина Хогана в Центральную избирательную комиссию в разгар предвыборной кампании могут расцениваться как попытка повлиять на политические процессы в Молдове, что не соответствует статусу дипломата и нарушает ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - заявил Додон.

В тексте письма, в частности, указано, что народ Молдовы высоко ценит тот факт, что США в течение долгого времени поддерживали право Республики Молдова выбирать свой собственный путь и повышать сопротивляемость тем, кто подрывает ее суверенитет. Эта поддержка также связана с работой дипломатов США по укреплению молдавско-американских отношений, сказано в письме Додона к Хогану.

"К сожалению, сегодня я вынужден обратиться к вам с открытым письмом в ситуации, когда лично вы, представитель иностранного государства, пренебрегаете общепризнанными на международном уровне ценностями: суверенитетом, независимостью, верховенством международного права. Ваши шаги и заявления за последнее время подрывают доверие молдавского народа к государству, которое Вы представляете", – отмечается в послании к американскому послу.

Додон напомнил о статье 41 Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, где ясно говорится следующее:

Без ущерба для их привилегий и иммунитетов все лица, пользующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. Все официальные дела с государством пребывания, вверенные представительству аккредитующим государством, ведутся с Министерством иностранных дел государства пребывания или через это министерство либо с другим министерством, в отношении которого имеется договоренность, или через это другое министерство.

"В свете основополагающих принципов международного публичного права, отраженных в Уставе ООН, резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, Венской конвенции, а также в ряде основополагающих международных договоров, ваши сколь частые, столь и необоснованные посещения Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры, Службы информации и безопасности Республики Молдова, Конституционного суда могут квалифицироваться как вмешательство в деятельность правоохранительных органов и давление на членов ЦИК накануне выборов", – отметил Додон.

По его словам, выступления американского посла, "полностью соответствующие повестке некоторых политических сил в Молдове, содержат комментарии и заявления с прямыми оценками внутриполитической ситуации в республике, несовместимы" со статусом дипломата, поскольку ни один член дипломатического персонала, ни тем более глава дипломатической миссии "не имеет права давать публичные комментарии и позволять себе оценивать внутриполитическую ситуацию в принимающем государстве".

"Кроме того, появляется все больше и больше сигналов о вмешательстве во внутренние дела Молдовы через поддержку и масштабное финансирование так называемого "гражданского общества", поставленного в услужение политическими силами, и "независимых СМИ" через фонды и неправительственные организации. Причем некоторые из этих "институтов" ранее участвовали в финансировании политических кампаний партий и конкурентов на выборах и продолжают это сегодня", – сказано в письме Додона к Хогану.

Политик призвал американского посла "проявить уважение к независимости и суверенитету Республики Молдова" и "соблюдать принципы международного права, главным адептом которых являются" США.

"Вынужден написать вам эти строки, движимый чувством огромного сожаления, вызванного неоправдавшимися оптимистическими ожиданиями, которые возникли сразу после недавней исторической встречи в Швейцарии, которая, несомненно, окажет влияние и на мир в целом, и на наш регион. Все человечество, включая граждан обоих наших дружественных государств, ожидает больших перемен в напряженной атмосфере неуважения и недоверия, наполненной агрессией и действиями, противоречащими международному праву", – добавил Додон.

Он выразил надежду, что "вышеупомянутые печальные события – это просто политические анахронизмы, тени прошлого, которые мы должны преодолеть на своем пути к укреплению суверенитета и независимости Республики Молдова в сторону более демократического, более свободного и более процветающего будущего".

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Для участия в гонке зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. Исходя из данных Центризбиркома, на 101 депутатское кресло в парламенте Молдовы претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин.

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