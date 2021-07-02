Майя Санду объяснила, почему исключила башкана Гагаузии из Совбеза Молдовы

КОМРАТ, 2 июл - Sputnik, Максим Топал. Президент Майя Санду считает, что в Совете безопасности должны заседать исключительно люди, в компетенцию которых входит борьба с коррупцией. Об этом глава государства заявила во время своего визита в Гагаузию, где встретилась с примарами региона.

О визите президента в Гагаузию руководство региона – башкан Ирина Влах и председатель Народного собрания Владимир Кысса – узнали от представителей СМИ. Несмотря на отсутствие приглашения, оба приехали в Чадыр-Лунгу для того, чтобы приветствовать президента, в своем официальном статусе впервые прибывшего в автономию.

"Рады видеть вас в Гагаузии. Очень хотели поздравить вас с вступлением в должность на инаугурации, но этого не произошло. Потом была и такая ситуация, когда хотели это сделать на заседании Высшего совета безопасности, но опять же не получилось", - сказала башкан.

На инаугурацию президента Санду в декабре 2020 года, башкана Гагаузии, являющегося членом правительства, не пригласили. Впоследствии башкана автономии исключили и из состава Высшего совета безопасности.

Почему это случилось, во время визита в Чадыр-Лунгу Майя Санду объяснила, аргументировав это необходимостью "борьбы с коррупцией".

"В законе не указано, что [в ВСБ включается] башкан Гагаузии. Высший совет безопасности пытается бороться с коррупцией. Члены этого совета представляют не регионы, а органы, которые должны бороться с коррупцией. Вы знаете, это прокуратура, Центр антикоррупции, представители неправительственных организаций - специалисты в одной или другой отрасли, например, в банковской системе. В этом вопросе мы исходили из компетенций в области борьбы с коррупцией, а не территориального представительства", - сказала Майя Санду.

Журналистов интересовало и то, как часто президент проводит рабочие встречи с башканом Гагаузии. Майя Санду заметила, что таковых "не было несколько месяцев". На вопрос о том, есть ли внутренний конфликт между президентом и башканом Майя Санду не ответила, но подчеркнула, что ждет приглашения посетить регион.

"Когда будет приглашение от региональных органов власти, я обязательно приеду", - добавила президент.

В ходе встречи с примарами из Гагаузии, по словам Майи Санду, обсуждались вопросы строительства местных дорог, проведения водопроводных и канализационных сетей, а также внедрения инфраструктурных проектов. Журналистов на встречу не пустили, аргументируя это отсутствием представителей СМИ в "списке приглашенных".

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