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Шествие партии Гражданский конгресс

В Кишиневе прошел "Марш неподкупных"

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (300)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210703/35354121/V-Kishineve-proshel-Marsh-nepodkupnykh.html

Организаторами акции выступила партия "Гражданский конгресс", которая принимает участие в электоральной гонке.

КИШИНЕВ, 3 июл– Sputnik. В Кишиневе прошло шествие партии "Гражданский конгресс". Акцию они назвали "Марш неподкупных".

Мероприятие стартовало в 11.00 у здания столичного цирка. Единой колонной участники марша прошли по улицам Кишинева с флагами и транспарантами, скандируя предвыборные лозунги. По данным организаторов, в акции приняли участие порядка четырех тысяч человек.

Шествие партии Гражданский конгресс
© Sputnik / Mihai Caraus
Марш неподкупных

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Для участия в гонке зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. Исходя из данных Центризбиркома, на 101 депутатское кресло в парламенте Молдовы претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин.

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Тема:
Парламентские выборы (300)

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