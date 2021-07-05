Блок коммунистов и социалистов пригласил PAS на предвыборные дебаты

Блок коммунистов и социалистов готов провести дебаты с одним из сильнейших конкурентов на выборах и выступил с официальным приглашением.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Результаты опросов социологов показывают, что две политические силы наверняка пройдут в парламент - это блок Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ), а также партия "Действие и солидарность". Об этом на брифинге в понедельник заявил член ПСРМ Влад Батрынча. Он также проинформировал, что избирательный блок ПСРМ-ПКРМ намерен провести дебаты.

"Мы выступаем с публичным приглашением к нашим коллегам и конкурентам из партии "Действие и солидарность". Предлагаем провести их (дебаты, - прим. ред.) на независимой платформе во Дворце республики, где дебаты пройдут свободно и сможет прийти пресса. Надеемся, что будут представлены нашими коллегами не только видение, но и конкретные шаги для улучшения жизни граждан," - отметил Батрынча.

По мнению Батрынчи, эти дебаты должны помочь гражданам ознакомиться с программами двух главных конкурентов на выборах.

Как уточнил социалист, регламент дебатов можно определить вместе с другими участниками события, но предварительно предлагается обсудить шесть аспектов программы: социальную политику, здравоохранение, экономику, юстицию, приднестровский вопрос и внешнюю политику.

"Если мы получим серьезную реакцию, то мы готовы потом расширить список этих тем", - пояснил Батрынча.

Досрочные парламентские выборы в Молдове состоятся 11 июля 2021 года.

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