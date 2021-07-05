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Влад Батрынча

Блок коммунистов и социалистов пригласил PAS на предвыборные дебаты

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210705/35375215/blok-kommunistov-i-sotsialistov-priglasili-PAS-na-predvybornye-debaty.html

Блок коммунистов и социалистов готов провести дебаты с одним из сильнейших конкурентов на выборах и выступил с официальным приглашением.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Результаты опросов социологов показывают, что две политические силы наверняка пройдут в парламент - это блок Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ), а также партия "Действие и солидарность". Об этом на брифинге в понедельник заявил член ПСРМ Влад Батрынча. Он также проинформировал, что избирательный блок ПСРМ-ПКРМ намерен провести дебаты.

"Мы выступаем с публичным приглашением к нашим коллегам и конкурентам из партии "Действие и солидарность". Предлагаем провести их (дебаты, - прим. ред.) на независимой платформе во Дворце республики, где дебаты пройдут свободно и сможет прийти пресса. Надеемся, что будут представлены нашими коллегами не только видение, но и конкретные шаги для улучшения жизни граждан," - отметил Батрынча. 

По мнению Батрынчи, эти дебаты должны помочь гражданам ознакомиться с программами двух главных конкурентов на выборах. 

Выборы в Молдове. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные выборы в парламент Молдовы: самые интересные факты

Как уточнил социалист, регламент дебатов можно определить вместе с другими участниками события, но предварительно предлагается обсудить шесть аспектов программы: социальную политику, здравоохранение, экономику, юстицию, приднестровский вопрос и внешнюю политику. 

"Если мы получим серьезную реакцию, то мы готовы потом расширить список этих тем", - пояснил Батрынча. 

Досрочные парламентские выборы в Молдове состоятся 11 июля 2021 года. 

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Теги:
социалисты, коммунисты, дебаты

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