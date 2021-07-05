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Избирательный участок. Архивное фото

Врио премьера Чокой встретился с миссией наблюдателей ОБСЕ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (306)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210705/35377326/vrio-premera-ciocoi-missi-nablyudateley-obse.html

По мнению представителей миссии наблюдателей ОБСЕ, избирательный процесс в Молдове пока проходит в рамках правого поля. Полный отчет о выборах в Молдове выпустят через два месяца после дня голосования.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой встретился с представителями миссии наблюдателей за досрочными парламентскими выборами бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В Молдове открылись избирательные участки
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Врио премьер-министра высоко оценил важность международных наблюдателей в обеспечении справедливого и прозрачного избирательного процесса.

Чокой отметил, что власти прилагают все усилия, чтобы каждый гражданин мог реализовать свое право голоса в условиях максимальной безопасности. В то же время он призвал представителей миссии быть более проницательными и обеспечить соблюдение всех европейских стандартов как на правом, так и на левом берегу Днестра.

"Несмотря на то, что политическая нестабильность порождает дефицит ответственности в некоторых учреждениях, избирательный процесс должен проходить абсолютно корректно. Никто не может посягать на конституционное право граждан голосовать", – заявил Чокой.

Руководитель группы наблюдателей Тамаш Мезерикс рассказал о целях и роли миссии на нынешних досрочных парламентских выборах. Чиновник сообщил, что пока избирательный процесс проходит в рамках правового поля, с соблюдением демократических принципов и без серьезных нарушений. В настоящее время наблюдатели работают над предварительным отчетом, который будет выпущен до дня выборов.

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Окончательный отчет по мониторингу всего избирательного процесса будет опубликован через 2 месяца после выборов, он также будет включать конкретные рекомендации. В миссии по наблюдению за выборами в Республике Молдова задействованы 28 долгосрочных наблюдателей и 300 краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ.

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Тема:
Парламентские выборы (306)

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