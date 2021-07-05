Опрос: какие партии пройдут в парламент после выборов

В понедельник были представлены результаты двух социологических опросов, проведенных накануне досрочных выборов. Sputnik Молдова представляет результаты обоих социологических исследований.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Компания iData вместе с Институтом общественной политики представили в понедельник результаты "Барометра общественного мнения".

Согласно проведенному опросу, в парламент следующего созыва могут попасть лишь три партии. Речь идет о Партии "Действие и солидарность" (PAS), Избирательном блоке коммунистов и социалистов (ПКРМ-ПСРМ), а также Партии "Шор".

Из общего количества опрошенных 43,5% проголосовали бы за PAS, за блок ПКРМ-ПСРМ – 32,5%. За политическое формирование "Шор" отдали бы голоса 7,8% избирателей.

На четвертом месте расположился Избирательный блок "Ренато Усатый", однако, согласно опросу, он получит всего 5,9% голосов, то есть меньше 7%, предусмотренных законодательством для прохождения в парламент.

Опрос провели в июне 2021 года, в нем приняли участие респонденты 96 населенных пунктов. Этот проект поддержали Swiss Cooperation Office in Moldova, а также посольство Нидерландов в Молдове и Юридический центр в Молдове.

© Sputnik Какие партии могут пройти в парламент

Другой опрос представила Ассоциация социологов и демографов Молдовы. Согласно результатам, те же три партии войдут в следующий парламент, за исключением того, что их потенциальная оценка отличается от той, которая была представлена ​​iData.

Партия "Действие и солидарность" наберет 37,4%, Избирательный блок коммунистов и социалистов получит 37,1% голосов, а политическая партия "Шор" – 6,8%.

Избирательный блок "Ренато Усатый" также не войдет в новый парламент, так как наберет лишь 5,5% голосов.

Опрос проводился на основе мнения 1181 человека из 85 населенных пунктов страны. Его проводили с 21 июня по 2 июля. Социологическое исследование является частью международного проекта "Идентичность и социальная сплоченность в Центральной и Восточной Европе" и проводилось совместно с Южным отделением Социологической ассоциации Украины.

© Sputnik Какие партии могут пройти в парламент

На досрочные парламентские выборы, которые состоятся в Молдове 11 июля, зарегистрированы 23 электоральных конкурента: 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат.

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