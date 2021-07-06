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Центральная избирательная комиссия

ЦИК потребовал от нескольких партий соблюдать нормы финансовой отчетности

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210706/35384596/TsIK-potreboval-ot-neskolkikh-partiy-soblyudat-normy-finansovoy-otchetnosti.html

Центральная избирательная комиссия также приняла к сведению информацию, содержащуюся в отчетах о финансировании избирательной кампании политических партий.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. После изучения отчетов политических партий Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предупредила политическую партию "Мы" (NOI), политическую партию "Сила народа" и Партию трудящихся об обязательстве соблюдать крайний срок для представления отчетов о финансировании избирательной кампании. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Юрий Чокан
© Sputnik / Mihai Caraus
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В то же время Центризбирком повторно предупредил Партию трудящихся о необходимости предоставить финансовый отчет по состоянию на 18 июня 2021 года в течение 24 часов или при необходимости проинформировать комиссию об отсутствии доходов и расходов за отчетный период.

"В контексте изучения отчетов о финансировании избирательной кампании на воскресных выборах ЦИК направит в Государственную налоговую службу список физических лиц - доноров политических партий для проверки источников происхождения пожертвований", — говорится в сообщении ЦИК.

Центральная избирательная комиссия также приняла к сведению информацию, содержащуюся в отчетах о финансировании избирательной кампании по досрочным парламентским выборам 11 июля 2021 года по состоянию на 25 июня.

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Теги:
отчет, выборы, ЦИК РМ

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