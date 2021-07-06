ЦИК назвал итоговое количество наблюдателей за парламентскими выборами

За парламентскими выборами 11 июля будут наблюдать 2436 наблюдателей, аккредитованных Центральной избирательной комиссией. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 6 июля аккредитовала последних наблюдателей для мониторинга досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года. Таким образом, за воскресными выборами будут наблюдать 2436 аккредитованных ЦИК наблюдателей.

Из них 1800 национальных наблюдателей представляют шесть объединений страны. Также за выборами будут следить 636 международных наблюдателей, представляющих 17 дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова, 30 международных экспертов по выборам из 11 иностранных избирательных органов и 606 представителей 14 международных организаций.

Со списком наблюдателей, аккредитованным ЦИК, можно ознакомиться на сайте.

Отметим, помимо наблюдателей, аккредитованных в ЦИК, за выборами также будут следить наблюдатели от конкурентов на выборах. Их аккредитуют окружные избирательные советы.

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