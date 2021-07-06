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Выборы президента Молдовы

ЦИК назвал итоговое количество наблюдателей за парламентскими выборами

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210706/35386160/TsIK-nazval-itogovoe-kolichestvo-nablyudateley-za-parlamentskimi-vyborami.html

За парламентскими выборами 11 июля будут наблюдать 2436 наблюдателей, аккредитованных Центральной избирательной комиссией. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 6 июля аккредитовала последних наблюдателей для мониторинга досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года. Таким образом, за воскресными выборами будут наблюдать 2436 аккредитованных ЦИК наблюдателей.

Центральная избирательная комиссия
© Sputnik / Mihai Caraus
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Из них 1800 национальных наблюдателей представляют шесть объединений страны. Также за выборами будут следить 636 международных наблюдателей, представляющих 17 дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова, 30 международных экспертов по выборам из 11 иностранных избирательных органов и 606 представителей 14 международных организаций.

Со списком наблюдателей, аккредитованным ЦИК, можно ознакомиться на сайте.

Отметим, помимо наблюдателей, аккредитованных в ЦИК, за выборами также будут следить наблюдатели от конкурентов на выборах. Их аккредитуют окружные избирательные советы.

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Теги:
наблюдатели, Молдова, выборы

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