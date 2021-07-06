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Флаги Молдовы и России

Между Востоком и Западом: с кем в Молдове хотят стратегического партнерства

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210706/35389097/mezhdu-vostok-zapad-moldavane-khotyat-strategicheskogo-partnerstva.html

Молдаване хотят улучшения отношений с Российской Федерацией. По крайней мере, это следует из опроса, проведенного Барометром общественного мнения.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Результаты опроса, проведенного в рамках Барометра общественного мнения (БОМ), были обнародованы в понедельник. Жителей Республики Молдова спросили, какая из стран должна быть, по их мнению, основным стратегическим партнером республики.

Московский Кремль. Архивное фото
© Sputnik / Alexey Maishev
Почему молдаване по-прежнему любят Россию

Выяснилось, что 32,5% респондентов хотят видеть основным стратегическим партнером нашей страны Российскую Федерацию. Еще 28,1% считают, что эту роль должна играть Румыния. Германия занимает третье место – 14,3% – в рейтинге преференций. В последние годы, похоже, имидж США в Молдове пострадал: только 3,5% хотят, чтобы Штаты были главным стратегическим партнером республики.

Опрос БОМ также показал, что в следующий парламент могут пройти только три партии:  "Действие и солидарность", избирательный блок коммунистов и социалистов и политическая партия "Шор".

Из общего числа определившихся с выбором 43,5% проголосовали бы за партию "Действие и солидарность", а за избирательный блок коммунистов и социалистов – 32,5%. За партию "Шор" свой голос отдали бы 7,8% избирателей.

Опрос проводился в июне 2021 года, в нем приняли участие респонденты из 96 населенных пунктов. Этот проект поддержали Swiss Cooperation Office in Moldova, посольство Нидерландов в Молдове и Юридический центр в Молдове.

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