Политолог: после выборов "партийная сетка" в Молдове изменится

Две политические партии уже обеспечили себе попадание в молдавский парламент с завидным отрывом от конкурентов. Остальным же придется усердно поработать в последние предвыборные дни.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. В парламент уверенно проходят только две партии, выборы не разрешат затянувшийся политический кризис, а сетка политических партий в Молдове вскоре существенно изменится. Об этом в интервью Sputnik Молдова рассказал политолог и политтехнолог Ян Лисневский.

Согласно проведенному компанией iData вместе с Институтом общественной политики опросу, в парламент следующего созыва могут попасть лишь три партии. Речь идет о Партии "Действие и солидарность" (PAS), Избирательном блоке коммунистов и социалистов (ПКРМ-ПСРМ), а также партии "Шор".

Из общего количества опрошенных 43,5% проголосовали бы за PAS, за блок ПКРМ-ПСРМ — 32,5%. За политическое формирование "Шор" отдали бы голоса 7,8% избирателей.

На четвертом месте расположился Избирательный блок "Ренато Усатый", однако, согласно опросу, он получит всего 5,9% голосов, то есть меньше 7%, предусмотренных законодательством для прохождения в парламент.

Однако, политолог Ян Лисневский говорит о том, что с уверенностью подбирать себе кресла в парламенте могут только представители двух политических партий.

"Мы с уверенностью можем говорить, что в парламент пройдут два конкурента. Это блок коммунистов и социалистов, который пытается по максимуму мобилизовать левый электорат. Есть шанс, что им это удастся. И партия PAS, которая пытается сохранить результат, полученный Санду на президентских выборах", — говорит эксперт.

По словам Лисневского, пик голосования за Санду был на президентских выборах 2020 года.

"Стратегия партий достаточно интересна. Коммунисты и социалисты мобилизовали электорат при создании блока, это дало им скачок в рейтинге. PAS, на мой взгляд, не совсем были готовы. Даже малоизвестная партия PACE смогла нанести серьезный удар по имиджу PAS. После этого им даже пришлось троих людей из списка убрать", — говорит Лисневский.

Другим ударом для PAS стали обвинения в использовании админресурса и публикации о внешнем финансировании со стороны Запада.

"Все эксперты знали, что это финансирование есть. Потому что трудно организовать такую агитацию не имея средств. Речь идет и об интернет рекламе, и о наружной рекламе, и прочем. На мой взгляд, это достаточно серьезные средства. Сразу возникает вопрос о честности, декларированной во время президентских выборов", — говорит эксперт.

Лисневский считает, что есть еще две региональные партии, которые имеют шансы на прохождение в парламент, их рейтинг находится на уровне порога прохождения. Это партия "Шор" и блок "Ренато Усатый".

"У партии Шор хорошие территориальные структуры. За счет них можно мобилизовать избирателей. Что касается партий Ренато Усатого, тут проблематично. Господин Усатый провел несколько исследований до предвыборной кампании, которые показали, что процент узнаваемости самого Усатого гораздо выше, чем узнаваемость партии. Поэтому было принято решение сформировать блок его имени. Проблема в том, что блок должен набрать 7%, а не 5% как в случае с партиями. Поэтому господину Усатому придется последнюю неделю усердно поработать, чтобы пройти в парламент", — рассказывает политолог.

По его словам не стоит забывать и о более мелких партиях, таких как PACE, "Платформе DA", о некогда правящей Демпартии.

"Все будет решаться в последние дни, когда партии будут пытаться мобилизовать избирателей, склонить их проголосовать. Могут быть сюрпризы. Я не говорю о том, что кто-то пройдет в парламент. Но мы можем говорить о том, что партийная сетка в Молдове, она изменится. Появятся партии, которые в будущем будут на следующих выборах будут выступать как серьезные игроки", — считает Лисневский.

При этом, эксперт считает, что досрочные парламентские выборы не разрешат политический кризис, который продолжится и после них.

"Проблема в умении партий и политиков вести диалог. Многие оппозиционные партии базируются только на критике. У многих из них нет способности к диалогу", — говорит Лисневский.

По его словам, победителю парламентских выборов тоже придется непросто. В оппозиции у них окажется сила, которая будет контролировать около 40% парламента. Учитывая пандемический и экономический кризис, уже через год, эти 40% у оппозиции на возможных следующих досрочных выборах могут превратится в конституционное большинство.

На досрочные парламентские выборы, которые состоятся в Молдове 11 июля, зарегистрированы 23 электоральных конкурента: 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат.

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