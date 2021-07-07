Батрынча: PAS отказалась от дебатов с блоком ПКРМ-ПСРМ

Влад Батрынча сообщил об отказе представителей партии "Действие и солидарность" принять участие в предвыборных дебатах.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. В Партии "Действие и солидарность" (PAS) отказались от дебатов с представителями избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ). Об этом сообщил в среду на своей странице в Facebook депутат-социалист Влад Батрынча.

По его мнению, соперники избирательного блока ПКРМ-ПСРМ боятся открытых и прямых дискуссий.

"Взамен они хотят организовывать скандалы и насилие на месте дебатов с троллями и проплаченными агрессорами. Такой неконструктивный подход достоин сожаления", - заявил Батрынча.

© Screenshot / Facebook / Vlad Batrîncea Батрынча сообщил, что PAS отказались от дебатов

"Подтверждается впечатление, что в PAS предпочитают ссоры и хаос в политике вместо цивилизованного диалога и поиска реалистичных решений для улучшения жизни людей в стране", - также отметил депутат.

Ранее в среду представители избирательного блока ПКРМ-ПСРМ передали регламент предвыборных дебатов представителям партии PAS.

Ожидалось, что стороны обсудят экономику, региональное развитие, социальную политику, образование, юстицию, борьбу с коррупцией, урегулирование приднестровского конфликта и внешнюю политику.

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