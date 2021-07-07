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Богдан Цырдя

Цырдя рассказал о теневом финансировании некоторых партий через НПО

© Sputnik
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210707/35398210/tirdea-rasskazal-o-tenevom-finansirovanii-nekotorykh-partiy-cherez-NPO.html

Богдан Цырдя представил книгу, в которой подробно и с представлением документов рассказал о вливаниях западных доноров в НПО в Молдове, которые затем переводили деньги на счета различных политиков и партий.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Депутат Партии социалистов (ПСРМ) Богдан Цырдя представил русскую версию книги "Гражданское общество в Республике Молдова: НПО-кратия, культурные войны". В своей работе автор представил сотни документов и доказательств, как в Молдове появились неправительственные общественные организации и сколько денег в них вложил Запад. 

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По данным, представленным Цырдей, общая сумма вложений от западных доноров в подобные общественные ассоциации в республике превышает миллиард евро. Цырдя отметил, что на протяжении многих лет эти деньги уходят на продвижение прав различных нетрадиционных для Молдовы ценностей. 

"Речь идет о грандиозной схеме, в которой различные неправительственные организации использовались как прокладки для того, чтобы получить многомиллионное финансирование, которое затем перенаправлялась в избирательный фонд Майи Санду на президентских выборах 2016 и 2020 годов", - считает Цырдя. 

В частности, в книге говорится об ассоциации "Центр анализов и продвижение реформ" (CAER), которую зарегистрировали в 2015 году и за короткое время перевели на ее счет более двух миллионов леев. По данным Цырди, именно из этой НПО были перечислены 1,45 миллионов леев в избирательный фонд Санду в 2016 году. 

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Цырдя привел факты и документы, подтверждающие, что еще в большем масштабе подобное происходило и на выборах 2020 года.

"Разница в том, что в прошлом году участвовало еще больше НПО – более 30, зафиксированы сотни пожертвований из-за рубежа. На основе только официальных данных ЦИК мы видим, что сотрудники неправительственных организаций, финансируемых из-за границы, перечислили в фонд Майи Санду 266 480 леев", - уточнил автор.

Как подчеркнул Цырдя, это лишь видимая часть айсберга, в реальности сумма может быть значительно больше. 

В заключение автор отметил, что готов предоставить все необходимые документы честному прокурору.

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Теги:
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