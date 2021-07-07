Видео: горячие дебаты - Киртоакэ получил пощечину возле офиса ПСРМ

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. В Кишиневе возле офиса Партии социалистов (ПСРМ) произошла стычка между муниципальным советником от ПСРМ Александром Одинцовым и одним из лидером Партии AUR ("Альянс за объединение румын") Дорином Киртоакэ.
Все произошло на митинге, который организовали представители AUR с целью "вызвать Игоря Додона на дебаты".
Между сторонами произошла словесная перепалка, в результате которой Киртоакэ получил пощечину от Одинцова.
От удара бывший примар Кишинева потерял очки и едва не упал.
В центре этого события оказался еще один член AUR Валериу Мунтян, который попытался заступится за своего коллегу.
Напомним, ранее представители этого политического движения пытались помешать шествию сторонников избирательного блока коммунистов и социалистов, в ходе которого Киртоакэ попытался напасть на Владимира Воронина и Игоря Додона.
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