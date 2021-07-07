17:12 07 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD18.07
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Представители AUR пришли к офису ПСРМ

Видео: горячие дебаты - Киртоакэ получил пощечину возле офиса ПСРМ

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
27230
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/07/35399916.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210707/35400101/video-goryachie-debaty-kirtoake-poluchil-poschechinu-vozle-ofisa-psrm-.html

В центре Кишинева произошла стычка между членами двух политических формирований, словесная перепалка закончилась рукоприкладством.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. В Кишиневе возле офиса Партии социалистов (ПСРМ) произошла стычка между муниципальным советником от ПСРМ Александром Одинцовым и одним из лидером Партии AUR ("Альянс за объединение румын") Дорином Киртоакэ.

Все произошло на митинге, который организовали представители AUR с целью "вызвать Игоря Додона на дебаты". 

Стычки в ходе марша сторонников Блока коммунистов и социалистов с представителями Партии AUR
© Sputnik / Mihai Caraus
Видео: Киртоакэ попытался наброситься на лидеров Блока коммунистов и социалистов
К собравшимся вышли несколько членов Партии социалистов, в том числе некоторые депутаты парламента от этой фракции. 

Между сторонами произошла словесная перепалка, в результате которой Киртоакэ получил пощечину от Одинцова.

От удара бывший примар Кишинева потерял очки и едва не упал. 

В центре этого события оказался еще один член AUR Валериу Мунтян, который попытался заступится за своего коллегу. 

Напомним, ранее представители этого политического движения пытались помешать шествию сторонников избирательного блока коммунистов и социалистов, в ходе которого Киртоакэ попытался напасть на Владимира Воронина и Игоря Додона. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Если Молдова станет частью Румынии, то сделают это не унионисты
Киртоакэ – "персонаж со слабым представлением об объективной реальности"
Представители AUR выставили палатки у здания СИБ: что они требуют
Теги:
Молдова, ПСРМ, Александр Одинцов, Дорин Киртоакэ

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Французская актриса и певица Жюльетт Греко с мужем в Париже.
Фото: ретропоцелуй - как это делали в прошлом
Россия: Последствия паводка в Туапсинском районе сняли с дрона
Видео: последствия паводка в Туапсинском районе сняли с дрона
Рейтинг расходов политических партий на предвыборную кампанию
Последняя стометровка: расходы партий на избирательную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться