Видео: горячие дебаты - Киртоакэ получил пощечину возле офиса ПСРМ

В центре Кишинева произошла стычка между членами двух политических формирований, словесная перепалка закончилась рукоприкладством.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. В Кишиневе возле офиса Партии социалистов (ПСРМ) произошла стычка между муниципальным советником от ПСРМ Александром Одинцовым и одним из лидером Партии AUR ("Альянс за объединение румын") Дорином Киртоакэ.

Все произошло на митинге, который организовали представители AUR с целью "вызвать Игоря Додона на дебаты".

К собравшимся вышли несколько членов Партии социалистов, в том числе некоторые депутаты парламента от этой фракции.

Между сторонами произошла словесная перепалка, в результате которой Киртоакэ получил пощечину от Одинцова.

От удара бывший примар Кишинева потерял очки и едва не упал.

В центре этого события оказался еще один член AUR Валериу Мунтян, который попытался заступится за своего коллегу.

Напомним, ранее представители этого политического движения пытались помешать шествию сторонников избирательного блока коммунистов и социалистов, в ходе которого Киртоакэ попытался напасть на Владимира Воронина и Игоря Додона.

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