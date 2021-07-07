Заседание кабмина не состоялось: ожидалось выделение денег на выборы

Выделение дополнительного финансирования Центральной избирательной комиссии для проведения выборов не произошло из-за провалившего заседания правительства.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Заседание временного правительства Молдовы в среду не состоялось по причине отсутствия кворума.

На заседание пришел лишь и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой и башкан Гагаузии Ирина Влах.

Как объяснил Чокой, несколько министров находятся в территории, а некоторые на больничном и госпитализированы.

"Насколько мне известно, генерал Виктор Гайчук в военном госпитале. Глава МВД Павел Войку со вчерашнего дня также находится на больничном. Министр образования, культуры и исследовании Лилия Поголша не пришла из-за проблем со здоровьем, а министр сельского хозяйства Ион Пержу находится в территории", - заявил Чокой.

Также не явилась и. о. вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь и министр юстиции Фадей Нагачевский, они не объяснили свое отсутствие.

Согласно повестке заседания, кабмин должен был рассмотреть решение о выделении Центризбиркому дополнительных денежных средств на проведение досрочных парламентских выборов 11 июля.

Ожидалось, что Министерство финансов выделит еще 22,468 миллиона леев.

Напомним, ранее члены ЦИК заявили, что им нужно еще 22 миллиона леев для организации досрочных парламентских выборов.

Ранее временное правительство выделило на выборы 70 миллионам леев из госрезерва.

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