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Правительство РМ

Заседание кабмина не состоялось: ожидалось выделение денег на выборы

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (309)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210707/35400473/zasedanie-kabmina-ne-sostoyalos-.html

Выделение дополнительного финансирования Центральной избирательной комиссии для проведения выборов не произошло из-за провалившего заседания правительства.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Заседание временного правительства Молдовы в среду не состоялось по причине отсутствия кворума.

На заседание пришел лишь и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой и башкан Гагаузии Ирина Влах. 

Как объяснил Чокой, несколько министров находятся в территории, а некоторые на больничном и госпитализированы. 

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Насколько мне известно, генерал Виктор Гайчук в военном госпитале. Глава МВД Павел Войку со вчерашнего дня также находится на больничном. Министр образования, культуры и исследовании Лилия Поголша не пришла из-за проблем со здоровьем, а министр сельского хозяйства Ион Пержу находится в территории", - заявил Чокой. 

Также не явилась и. о. вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь и министр юстиции Фадей Нагачевский, они не объяснили свое отсутствие.

Согласно повестке заседания, кабмин должен был рассмотреть решение о выделении Центризбиркому дополнительных денежных средств на проведение досрочных парламентских выборов 11 июля. 

Ожидалось, что Министерство финансов выделит еще 22,468 миллиона леев. 

Напомним, ранее члены ЦИК заявили, что им нужно еще 22 миллиона леев для организации досрочных парламентских выборов.

Ранее временное правительство выделило на выборы 70 миллионам леев из госрезерва. 

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Тема:
Парламентские выборы (309)

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Теги:
ЦИК, Аурелиу Чокой, правительство

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