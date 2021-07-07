Общины многонациональной Молдовы выступили в поддержку блока ПКРМ-ПСРМ

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Руководители большинства этнокультурных организаций Молдовы выразили поддержку Блоку партии коммунистов (ПКРМ) и социалистов (ПСРМ) на предстоящих досрочных выборах в парламент.
Главы общин выступают за поддержку патриотической силы и многовековые ценности молдавского народа, за противодействие искажению и фальсификации истории. С таким общим заявлением главы общин выступили в Кишиневе на заседании Общественного совета Молдовы.
Мероприятие прошло при поддержке общественной платформы "Народный союз".
По приглашению организаторов в конференции приняли участие лидеры и представители русской, белоруской, армянской, греческой, болгарской, еврейской, осетинской и других этнокультурных общин, а также известные молдавские историки и эксперты в области экономики, образования, права, международных отношений, молодежные лидеры, представители духовенства и СМИ.
"По большому счету мы значительно отстаем в развитии от других бывших союзных республик. В этом вина многих прозападных, прорумынских политиков, которые не приложили достаточно усилий для улучшений ситуации в стране", - заявил на заседании глава Партии коммунистов Владимир Воронин.
Он напомнил, что Декларацию о независимости Молдовы также писали в Румынии, где, по сути, прописали тезисы независимости республики от СССР, а не независимости как таковой.
В ходе конференции участники подчеркнули, что сила молдавского государства именно в единстве и сплоченности различных этносов, населяющих республику.
"Сейчас как никогда всем жителям Молдовы нужно объединиться. Потому что, если мы этого не сделаем, мы потерям страну. Треть населения Молдовы - представители десятков этносов, и они являются большими патриотами, убежденными государственниками", - добавил председатель ПСРМ.
Среди вопросов, поднятых на специальном заседании Общественного совета РМ, говорили также и об отсутствии школьного курса истории Молдовы, который заменили предметом "История румын".
"Возвращение истории Молдовы в школу - один из важнейших и стратегических вопросов для нашего государства", - отметил исполнительный директор Молдавского историко-географического общества Евгений Паскарь.
Общественный совет Молдовы основан в ноябре 2020 года и действует при экспертном клубе "Стратегия Молдовы". В его состав входят руководители более 20 авторитетных общественных и этнокультурных организаций страны, эксперты в области экономики, образования, права, международных отношений, молодежные лидеры, представители духовенства и СМИ.
Общественная платформа "Народный союз" сформирована в Молдове в мае 2021 года. Основная задача — укрепление молдавской государственности, суверенитета, целостности и духовно-нравственных основ страны, а также усиление исторически сложившихся общественных, культурных и экономических связей с Россией и другими странами ЕАЭС.
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