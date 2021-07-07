Общины многонациональной Молдовы выступили в поддержку блока ПКРМ-ПСРМ

В Кишиневе прошла конференция, на которой представители этнокультурных общин и авторитетных общественных организаций обсудили предвыборную обстановку в Молдове и необходимые стране изменения.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Руководители большинства этнокультурных организаций Молдовы выразили поддержку Блоку партии коммунистов (ПКРМ) и социалистов (ПСРМ) на предстоящих досрочных выборах в парламент.

Главы общин выступают за поддержку патриотической силы и многовековые ценности молдавского народа, за противодействие искажению и фальсификации истории. С таким общим заявлением главы общин выступили в Кишиневе на заседании Общественного совета Молдовы.

Мероприятие прошло при поддержке общественной платформы "Народный союз".

По приглашению организаторов в конференции приняли участие лидеры и представители русской, белоруской, армянской, греческой, болгарской, еврейской, осетинской и других этнокультурных общин, а также известные молдавские историки и эксперты в области экономики, образования, права, международных отношений, молодежные лидеры, представители духовенства и СМИ.

"По большому счету мы значительно отстаем в развитии от других бывших союзных республик. В этом вина многих прозападных, прорумынских политиков, которые не приложили достаточно усилий для улучшений ситуации в стране", - заявил на заседании глава Партии коммунистов Владимир Воронин.

Он напомнил, что Декларацию о независимости Молдовы также писали в Румынии, где, по сути, прописали тезисы независимости республики от СССР, а не независимости как таковой.

В ходе конференции участники подчеркнули, что сила молдавского государства именно в единстве и сплоченности различных этносов, населяющих республику.

"Сейчас как никогда всем жителям Молдовы нужно объединиться. Потому что, если мы этого не сделаем, мы потерям страну. Треть населения Молдовы - представители десятков этносов, и они являются большими патриотами, убежденными государственниками", - добавил председатель ПСРМ.

Среди вопросов, поднятых на специальном заседании Общественного совета РМ, говорили также и об отсутствии школьного курса истории Молдовы, который заменили предметом "История румын".

"Возвращение истории Молдовы в школу - один из важнейших и стратегических вопросов для нашего государства", - отметил исполнительный директор Молдавского историко-географического общества Евгений Паскарь.

Кроме того, обсуждалось решение Конституционного суда (КС) о примате Декларации о независимости над Конституцией, что де-факто упразднило 13-ю статью Основного закона о том, что государственным языком РМ является молдавский. Также участники конференции отметили и решения КС о признании закона о функционировании языков устаревшим, что практически лишает русский язык статуса языка международного общения в Молдове.

Общественный совет Молдовы основан в ноябре 2020 года и действует при экспертном клубе "Стратегия Молдовы". В его состав входят руководители более 20 авторитетных общественных и этнокультурных организаций страны, эксперты в области экономики, образования, права, международных отношений, молодежные лидеры, представители духовенства и СМИ.

Общественная платформа "Народный союз" сформирована в Молдове в мае 2021 года. Основная задача — укрепление молдавской государственности, суверенитета, целостности и духовно-нравственных основ страны, а также усиление исторически сложившихся общественных, культурных и экономических связей с Россией и другими странами ЕАЭС.

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