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PAS

Партию PAS не накажут за использование образа Санду в избирательной кампании

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (311)
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Представители блока ПКРМ-ПСРМ пожаловались в Центральную избирательную комиссию, что партия "Действие и солидарность" использует в избирательной кампании имидж президента страны, что противоречит закону.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Центризбирком не будет санкционировать партию "Действие и солидарность", после того как представители избирательного блока коммунистов и социалистов подали заявление об использовании образа президента страны Майи Санду в предвыборной кампании.

Не удалось набрать достаточного количества голосов членов комиссии.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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В обращении избирательного блока, поданного в ЦИК 9 июня, приводятся положения Избирательного кодекса и указывается, что один из конкурентов на выборах их нарушает, используя в информационных бюллетенях имя и фотографии главы государства Майи Санду. 

С другой стороны, защитник PAS Вероника Михайлов-Морару попросила членов ЦИК отклонить эту жалобу.

По словам представителя партии, использование имиджа президента страны не имеет юридической основы, поскольку это было сделано только с целью показать эволюцию и успех политформирования. Кроме того, в PAS уверены, что жалоба запоздалая и в целом необоснованная. 

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Тема:
Парламентские выборы (311)

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Теги:
"Партия действие и солидарность", Партия коммунистов, партия социалистов, ЦИК

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