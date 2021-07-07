Партию PAS не накажут за использование образа Санду в избирательной кампании

Представители блока ПКРМ-ПСРМ пожаловались в Центральную избирательную комиссию, что партия "Действие и солидарность" использует в избирательной кампании имидж президента страны, что противоречит закону.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Центризбирком не будет санкционировать партию "Действие и солидарность", после того как представители избирательного блока коммунистов и социалистов подали заявление об использовании образа президента страны Майи Санду в предвыборной кампании.

Не удалось набрать достаточного количества голосов членов комиссии.

В обращении избирательного блока, поданного в ЦИК 9 июня, приводятся положения Избирательного кодекса и указывается, что один из конкурентов на выборах их нарушает, используя в информационных бюллетенях имя и фотографии главы государства Майи Санду.

С другой стороны, защитник PAS Вероника Михайлов-Морару попросила членов ЦИК отклонить эту жалобу.

По словам представителя партии, использование имиджа президента страны не имеет юридической основы, поскольку это было сделано только с целью показать эволюцию и успех политформирования. Кроме того, в PAS уверены, что жалоба запоздалая и в целом необоснованная.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova