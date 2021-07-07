"Виноват Ленин" – акт вандализма в Кишиневе

После стычки с представителями партии социалистов у офиса ПСРМ, активисты AUR решили отомстить по-своему. Они обклеили памятник Ленину на Moldexpo.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Активисты партии "Альянс за объединение румын" во главе с лидером партии Владом Билецким и кандидатами в депутаты Валериу Мунтяну и Дорином Киртоакэ обклеили памятник В. И. Ленину на территории Moldexpo черными пакетами.

Таким образом они решили отомстить конкурентам из Блока коммунистов и социалистов за порванный после стычки у офиса ПСРМ флаг.

"Это предупреждение и ответ на топтание триколора. Это символическая акция для коммунистов и большевиков", — заявил во время трансляции акции в соцсетях Валериу Мунтяну.

В Управлении полиции Кишинева заявили, что полицейские прибыли на место и зафиксировали нарушения.

"Будут заслушаны лица, причастные к нарушениям. Все обстоятельства подлежат установлению в ходе расследования, в дальнейшем полиция даст определение данным действиям", — заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь Управления полиции Кишиенева Наталья Стати.

Напомним, ранее в среду в Кишиневе возле офиса Партии социалистов (ПСРМ) произошла стычка между муниципальным советником от ПСРМ Александром Одинцовым и одним из лидером Партии AUR ("Альянс за объединение румын") Дорином Киртоакэ.

Инцидент произошел на митинге, который организовали представители AUR с целью "вызвать Игоря Додона на дебаты".

К собравшимся вышли несколько членов Партии социалистов, в том числе некоторые депутаты парламента от этой фракции.

Между сторонами произошла словесная перепалка, в результате которой Киртоакэ получил пощечину от Одинцова.

От удара бывший примар Кишинева потерял очки и едва не упал. В центре этого события оказался еще один член AUR Валериу Мунтян, который попытался заступится за своего коллегу.

Напомним, ранее представители этого политического движения пытались помешать шествию сторонников избирательного блока коммунистов и социалистов, в ходе которого Киртоакэ попытался напасть на Владимира Воронина и Игоря Додона.

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