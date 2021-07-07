"Техническое поражение": PAS не пришла на дебаты с ПСРМ и ПКРМ

Представители блока ПСРМ и ПКРМ представили свою программу и ответили на вопросы модератора в отсутствие конкурентов из PAS.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Представители партии "Действие и солидарность" (PAS) не пришли на дебаты с представителями избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ). Кандидаты блока ПКРМ-ПСРМ, тем не менее представили свою программу зрителям и ответили на вопросы модератора.

Как заявил депутат-социалист Влад Бэтрынча, соперники избирательного блока ПКРМ-ПСРМ боятся открытых и прямых дискуссий.

"Взамен они хотят организовывать скандалы и насилие на месте дебатов с троллями и проплаченными агрессорами. Такой неконструктивный подход достоин сожаления", – заявил Батрынча.

Ранее в среду представители избирательного блока ПКРМ-ПСРМ передали регламент предвыборных дебатов представителям партии PAS.

Ожидалось, что стороны обсудят экономику, региональное развитие, социальную политику, образование, юстицию, борьбу с коррупцией, урегулирование приднестровского конфликта и внешнюю политику.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova