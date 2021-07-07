"Техническое поражение": PAS не пришла на дебаты с ПСРМ и ПКРМ

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Представители партии "Действие и солидарность" (PAS) не пришли на дебаты с представителями избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ). Кандидаты блока ПКРМ-ПСРМ, тем не менее представили свою программу зрителям и ответили на вопросы модератора.
Как заявил депутат-социалист Влад Бэтрынча, соперники избирательного блока ПКРМ-ПСРМ боятся открытых и прямых дискуссий.
"Взамен они хотят организовывать скандалы и насилие на месте дебатов с троллями и проплаченными агрессорами. Такой неконструктивный подход достоин сожаления", – заявил Батрынча.
Ранее в среду представители избирательного блока ПКРМ-ПСРМ передали регламент предвыборных дебатов представителям партии PAS.
Ожидалось, что стороны обсудят экономику, региональное развитие, социальную политику, образование, юстицию, борьбу с коррупцией, урегулирование приднестровского конфликта и внешнюю политику.
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