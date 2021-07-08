Додон: правительство нужно сформировать не позднее августа

В избирательном блоке ПКРМ и ПСРМ подвели итоги своей предвыборной кампании и выразили уверенность в своем прохождении в парламент будущего созыва.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Правительство в Молдове должно быть сформировано не позднее начала августа, нельзя терять время. Такое заявление сделал в четверг лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон, подводя итоги избирательной компании блока Партии социалистов и Партии коммунистов (ПКРМ).

По мнению Додона, по результатам выборов в парламент могут пройти лишь две силы, которые на данный момент сильнейшие в Молдове – блок ПКРМ-ПСРМ, а также партия "Действие и солидарность" (PAS).

Он добавил, что блок коммунистов и социалистов готов взять ответственность за срочное формирование профессионального и эффективного правительства после выборов.

Также Додон подчеркнул, что коммунисты и социалисты продолжат сотрудничество и после 11 июля, у них будет общая позиция.

"Мы возьмем под контроль ситуацию с ценами, как уже делали это в 2008 году. Тогда мы за неделю разобрались со спекулянтами, которые подняли цены на сахар. У нас есть готовая детальная программа социально-экономического развития, которая будет внедрена. Мы не можем терять время. Правительство должно быть сформировано не позднее начала августа", - пояснил Додон.

Он уточнил, что если правительство после выборов вновь не сможет быть сформировано, то это приведет к катастрофе в стране.

"В случае, если Майя Санду снова заблокирует политический процесс по формированию нового правительства, то в Молдове будет катастрофа, как это было зимой и весной этого года. Это приведет к катастрофе в экономике и в социальной сфере", - считает лидер ПСРМ.

По данным лидера ПКРМ Владимира Воронина, за время проведения избирательной кампании руководство и представители блока коммунистов и социалистов пообщались с гражданами страны во многих районах.

"Вопросы, надежды и проблемы, которые мы услышали на этих встречах, говорят о той трагедии, которая продолжается много лет в Молдове. Такую бедность в Молдове в XXI веке тяжело представить. Это все результат безответственного управления страной. Словно последние лет 10 прошли мимо республики, мы не то что не приобрели, а потеряли то, что имели на момент 2009 года", - заявил Воронин.

По данным представителей избирательного блока, за время предвыборной кампании они провели более 20 тысяч встреч с гражданами Молдовы.

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