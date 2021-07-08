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ЦИК начал распределение бюллетеней

Фото: ЦИК начал распределение бюллетеней в окружные избирательные советы

© Photo : Facebook / Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
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Бюллетени для голосования начали переправлять в окружные избирательные советы. Безопасность транспортировки обеспечивают сотрудники полиции.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала распределение отпечатанных в типографии бюллетеней для голосования в избирательные советы в стране.

"Представители территориальных инспекторатов полиции обеспечивают безопасную доставку бюллетеней для голосования от типографии к окружным избирательным советам до дня выборов", - отметили в ЦИК.

Для участия в досрочных парламентских выборах, которые состоятся в Молдове 11 июля, зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат.

Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

Выборы
© Sputnik / Mihai Caraus
В ЦИК озвучили, сколько еще денег потребуется на организацию выборов

Выборы в парламент проводятся в одном общенациональном избирательном округе, в котором избирается 101 депутат.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них приняли участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

Бюллетени для голосования начали печатать в Центральной типографии Кишинева 26 июня. Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила текст и образец бюллетеня для голосования. 

Для двух тысяч избирательных участков в стране будет напечатано 2 794 942 бюллетеня, из них на румынском языке — 2 112 244 и 682 698 - на русском, сообщает Центризбирком.

Для избирательных участков, организованных за рубежом, ЦИК распечатает 726 700 бюллетеней, из них на румынском языке — 662 600 экземпляров и 64 100 — на русском.

Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года
© Sputnik / Mihai Caraus
Печать бюллетеней для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года

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Теги:
Молдова, избирательные бюллетени, ЦИК

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