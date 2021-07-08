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Наблюдатели от СНГ подвели итоги хода голосования в Молдове

Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Молдове возглавит Дмитрий Кобицкий

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (313)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210708/35412323/missiyu-nablyudateley-ot-sng-na-vyborakh-v-moldove-vozglavit-dmitriy-kobitskiy.html

Главой группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ станет депутат киргизского парламента Искендер Матраимов.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. В четверг в Кишиневе приземлится борт с большой группой наблюдателей от официальных структур Союза независимых государств, которая будет отслеживать ход досрочных парламентских выборов в Молдове 11 июля.

Выборы президента
© Sputnik / Mihai Caraus
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Председатель Совета МПА СНГ, председатель верхней палаты российского парламента  Валентина Матвиенко подписала соответствующее распоряжение о назначении координатором группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ на выборах в парламент Республики Молдова заместителя председателя Комитета парламента Киргизии по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Искендера Матраимова.

"Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи вели долгосрочный мониторинг выборов. В день голосования около 100 наблюдателей, представляющих МПА СНГ, будут работать как в самой республике, так и на зарубежных участках в других странах", – сообщает пресс-служба Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Группа от МПА будет вести мониторинг выборов в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, которую возглавил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий. Его кандидатура была согласована на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

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Тема:
Парламентские выборы (313)

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Теги:
Молдова, СНГ, выборы

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