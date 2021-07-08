Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Молдове возглавит Дмитрий Кобицкий

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. В четверг в Кишиневе приземлится борт с большой группой наблюдателей от официальных структур Союза независимых государств, которая будет отслеживать ход досрочных парламентских выборов в Молдове 11 июля.

Председатель Совета МПА СНГ, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко подписала соответствующее распоряжение о назначении координатором группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ на выборах в парламент Республики Молдова заместителя председателя Комитета парламента Киргизии по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Искендера Матраимова.

"Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи вели долгосрочный мониторинг выборов. В день голосования около 100 наблюдателей, представляющих МПА СНГ, будут работать как в самой республике, так и на зарубежных участках в других странах", – сообщает пресс-служба Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Группа от МПА будет вести мониторинг выборов в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, которую возглавил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий. Его кандидатура была согласована на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

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