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Партия социалистов

ПСРМ требуют наказания активистам AUR за нападение на агитаторов-социалистов

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210708/35412709/psrm-trebuyut-nakazaniya-aktivistam-aur-za-napadenie-na-agitatorov-sotsialistov.html

В Партии социалистов уверены, что нападение на активистов политформирования было провокацией и преступление, которое надо расследовать.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Унионисты партии AUR организовали новую провокацию уголовного характера против членов Партии социалистов (ПСРМ) Молдовы, заявили в пресс-службе этого политического формирования. 

Как отметили в ПСРМ, инцидент произошел в среду вечером в столичном секторе Ботаника: группа агрессивных молодых людей атаковала социалистов, сначала выкрикивая оскорбления в их адрес, а потом спровоцировав драку.

"Более того, нападавшие пытались применить ножи, что поставило под угрозу здоровье и даже жизнь социалистов. Это очень серьезный случай, который должен стать предметом уголовного расследования", - считают в ПСРМ. 

По данным социалистов, "агрессивные молодые люди объявили себя унионистами и адресовали оскорбительные послания социалистам и партийному руководству".

Стычки в ходе марша сторонников Блока коммунистов и социалистов с представителями Партии AUR
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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"Драка между двумя группами была заснята, как утверждается, "случайно" лидером унионистов из партии AUR Владом Билецки, который сразу же опубликовал ложную информацию в социальных сетях, "фейк", который был подхвачен политически ангажированной прессой", - добавили в пресс-службе ПСРМ. 

Представители ПСРМ на месте вызвали полицию, но до приезда правоохранителей агрессивные молодые люди исчезли, на данный момент дело уже расследует полиция. 

Как уточнили в пресс-службе социалистов, в партии это "расценивают как провокацию со стороны унионистов Партии AUR, выходящую за все рамки, как преступление, которое должно получить надлежащую уголовную оценку".

Напомним, ранее в среду активисты AUR отправились к офису ПСРМ в Кишиневе, где устроили митинг. К собравшимся вышло несколько социалистов, что привело к словесным перепалкам между участниками события. В ходе одной из ссор муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов дал пощечину бывшему мэру Кишинева и члену AUR Дорину Киртоакэ. 

Также в тот же вечер активисты и лидеры AUR совершили акт вандализма над памятником В. И. Ленина, расположенного на территории МВЦ Moldexpo. 

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Теги:
Молдова, выборы, Партия социалистов

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