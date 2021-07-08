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Чокой и Миссия наблюдателей СНГ

К выборам готовы: Чокой встретился с миссией наблюдателей СНГ

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (315)
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Sputnik Молдова
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Аурелиу Чокой заверил иностранных гостей, что Центризбирком получит недостающие средства для проведения выборов.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Врио премьер-министра Аурелиу Чокой встретился с представителями миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ) по наблюдению за досрочными парламентскими выборами 11 июля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 

Как известно, иностранную делегацию возглавляет генеральный секретарь Совета Ассамблеи Дмитрий Кобицкий.

В ведомстве отметили, что Чокой приветствовал членов наблюдательной миссии в Кишиневе, указав, что в интересах Молдовы, чтобы за избирательным процессом следили как можно больше международных миссий по наблюдению.

Ciocoi a primit Misiunea de observare a alegerilor parlamentare anticipate din partea CSI
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Встреча Аурелиу Чокоя с представителями Миссии наблюдателей СНГ.
"Для нас важно, чтобы международные наблюдатели следили за организацией и проведением выборов свободным, прозрачным образом и в соответствии с демократическими принципами", - заявил Чокой.

Врио премьер-министра заверил наблюдателей, что кабмин выполнит свои финансовые обязательства перед Центральной избирательной комиссией (ЦИК) в части выделения оставшейся суммы в размере 22,468 миллиона леев, необходимой для организации выборов. 

Дмитрий Кобицкий
Пресс-служба Совета Федерации РФ
Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Молдове возглавит Дмитрий Кобицкий

"Мы сделаем все возможное, чтобы выделить ЦИК необходимые финансовые средства либо в день выборов, либо после. Однако гарантированно оставшиеся деньги будут перечислены в Центризбирком", - подчеркнул Чокой. 

Глава делегации Дмитрий Кобицкий отметил хорошую организацию предыдущих выборов в Молдове и выразил уверенность, что эти выборы также пройдут на уровне демократических стандартов. Чиновник сообщил, что в состав миссии СНГ входит более 130 экспертов, направленных в нашу страну для наблюдения за выборами.

Группа наблюдателей выскажет свое мнение об организации выборов после 11 июля.

Также в ходе встречи стороны отметили потенциал для развития социально-экономических отношений между республикой и СНГ, при этом и. о. премьера выступил за активизацию сотрудничества в области торговли, транспорта, сельского хозяйства и гуманитарных вопросов.

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Тема:
Парламентские выборы (315)

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Теги:
Миссия наблюдателей от СНГ, Аурелиу Чокой, Молдова, выборы

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