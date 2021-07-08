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Акция AUR в Варнице

Депутат Думы об акции AUR: политическая незрелость и безответственность

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210708/35415604/deputat-dumy-aktsia-aur-politicheskaya-nezrelost-bezotvetstvennost.html

По мнению Артема Турова, унионисты провоцируют конфликт там, где миротворческая миссия доказала свою эффективность, а люди хотят мира и стабильности.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. В четверг, 8 июля, группа членов молдавской унионистской партии AUR ("Альянс за объединение румын") попытались пересечь границу с Приднестровьем с целью провести на левом берегу Днестра предвыборную пропагандистскую акцию.

Попытка эта едва не окончилась конфликтом с приднестровскими пограничниками.

Артем Туров
© Sputnik / Игорь Зарембо
Артем Туров
"То, что сейчас происходит на границе с Приднестровьем – полнейшая безответственность людей, которые намеренно накаляют ситуацию, – заявил в интервью Sputnik Молдова депутат Государственной Думы, член Комитета по делам СНГ Артем Туров. – А между тем новая волна напряжения не нужна ни Тирасполю, ни Кишиневу".

Туров напомнил, что за те 30 лет, что российская миротворческая миссия выполняет свои обязанности на Днестре, на этой территории "не раздалось ни одного выстрела, не пролилось ни капли крови". Более того, здесь эти три десятка лет идет политическое, гуманитарное, экономическое развитие.

"Люди, провоцирующие конфликт, когда подавляющее большинство населения Молдовы и Приднестровья хотят мира и стабильности, демонстрируют лишь собственную политическую незрелость и несостоятельность. Реальная, дееспособная политическая сила любой страны не может позволить себе совершать подобные поступки ради политического пиара", – считает депутат Государственной Думы России.

Акция AUR в Варнице
© Sputnik / Mihai Caraus
Акция AUR в Варнице

Туров, впрочем, полагает, что напряжение, созданное акцией унионистской партии AUR на границе с Приднестровьем, в итоге сойдет на нет.

"Там работает миротворческая группа, которая давно и очень профессионально выполняет свою миссию. Уверен, она не допустит чрезмерной эскалации, которая могла бы как-либо повлиять на статус-кво в приднестровской зоне", – считает Артем Туров.

Тем временем ситуацию прокомментировал и глава Приднестровья Вадим Красносельский:

"Провокации молдавских унионистов в Зоне безопасности продолжаются. Приднестровские пограничники на правовых основаниях стоят на страже законности и правопорядка. Они выполняют служебный и человеческий долг, обеспечивая безопасность граждан".

Corina Fusu
© Sputnik / Mihai Caraus
Corina Fusu

Красносельский призвал прибывших к приднестровской границе с румынскими флагами "псевдопатриотов непонятно какой страны" не раздувать конфликт, предостерегая: искра способна разжечь пламя.

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