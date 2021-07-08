Нагачевский о бюджете для выборов: правительство выполнит свои обязательства

Фадей Нагачевский заверил, что временное правительство обеспечит Центризбирком необходимыми средствами для проведения выборов, но возместит реальные расходы, "а не заблокирует завышенные суммы денег на иллюзорные траты".

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Врио министра юстиции Фадей Нагачевский высказался о бюджете для проведения досрочных парламентских выборов. По его мнению, вокруг предоставления правительством средств Центризбиркому было множество популистских заявлений.

Как отметил Нагачевский, временное правительство выполнит свои обязательства в этом отношении, однако, напомнил он, временный кабмин не располагает таким большим количеством средств. Далее Нагачевский рассказал о том, как развивались события с вопросом предоставления средств на проведение выборов:

1. Первоначально ЦИК запросила 125 миллионов леев на основе приблизительной сметы;

2. Правительство предложило 70 миллионов леев и потребовало пересмотра сметы ЦИК;

3. Кабмин дополнительно пересмотрел некоторые статьи расходов бюджета МИДЕИ, чтобы обеспечить адекватное финансирование выборов за рубежом;

4. Правительство обеспечило избирательный орган дезинфицирующими средствами и всеми необходимыми расходными материалами.

5. ЦИК требует еще около 22 миллионов леев (общая сумма выходит намного ниже первоначально запрошенных 125 миллионов леев).

"Отмечу, что запрашиваемые ЦИК суммы помимо того, что они приблизительные, могут быть выплачены правительством после 11.07.2021 года, и этот факт подтвержден председателем ЦИК", – пояснил Нагачевский.

Также он добавил, что суммы, первоначально запрошенные ЦИК, были явно завышены.

"В условиях постоянно меняющихся расчетов ЦИК, жесткого государственного бюджета, неблагоприятных погодных и санитарно-эпидемиологических условий, необходимости дополнительного финансирования сотрудников полиции для работы в день выборов, необходимости платить должностным лицам после выборов правительство своевременно выполнит свои финансовые обязательства, связанные с фактическими расходами, подтвержденными не предварительной оценкой, а определенными подтверждающими актами", – уточнил Нагачевский.

По его словам, "у страны не так много денег, чтобы предоставлять завышенные суммы на иллюзорные траты".

Напомним, в среду провалилось заседание правительства по причине отсутствия кворума. На собрание явился лишь врио премьера Аурелиу Чокой и башкан Гагаузии Ирина Влах. Именно на этом заседании, как было указано в повестке, члены временного правительства должны были рассмотреть решение о выделении Центризбиркому дополнительных денежных средств на проведение досрочных парламентских выборов 11 июля.

Ожидалось, что Министерство финансов выделит еще 22,468 миллиона леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova