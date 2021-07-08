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Брифинг ЦИК. Архивное фото

Правительство не дало деньги на выборы – ЦИК готовится идти в суд

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210708/35417351/pravitelstvo-dengi-vybory-cec-gotovitsya-sud.html

В Республике Молдова – беспрецедентная ситуация. Власти так и не смогли обеспечить выделение денежных средств, необходимых для проведения выборов.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Правительству Молдовы пока не удалось выделить недостающие 22,5 миллиона леев на проведение парламентских выборов. Глава ЦИК готовится судиться с правительством, а эксперты в избирательной сфере говорят, что трудности, связанные с финансированием избирательных процедур, бросают тень на всю систему государственного управления в стране, хоть и не ставят под сомнение необходимость проведения парламентских выборов в Молдове в целом.

Ранее временное правительство выделило на выборы 70 миллионов леев из госрезерва. В конце июня Центризбирком провел оценку произведенных расходов с учетом выделенного первого транша и финансовых средств, необходимых для организации выборов. В комиссии пришли к выводу, что необходимы еще 22,4 миллиона леев. Эти средства должны пойти на оплату труда служащих избирательных органов. Соответствующий запрос был направлен в правительство.

Что произошло в правительстве

Кабмин должен был на заседании 7 июля выделить 22,468 миллиона леев Центризбиркому на проведение выборов. Но на заявленное собрание явились только и. о. премьера Аурелиу Чокой и башкан Гагаузии Ирина Влах.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
Заседание кабмина не состоялось: деньги на выборы не предоставлены

"Что касается отсутствия остальных членов правительства, насколько я был проинформирован, министр обороны Гайчук находится в военном госпитале, глава МВД Войку – на больничном, глава Минобразования Поголша отсутствует из-за проблем со здоровьем, глава Минсельхоза Пержу – в командировке, вице-премьер Ольга Чеботарь и глава Минюста Фадей Нагачевский не сообщили о причинах отсутствия", — сообщил Чокой.

И. о. премьера тем не менее заверил служащих ЦИК, что правительство сделает все, чтобы необходимая сумма была выделена.

"Я хочу обратиться к Центральной избирательной комиссии и всем работникам избирательных органов, заверив их в том, что правительство в отставке сделает все, чтобы перенаправить им сумму в 22 миллиона леев либо до, либо после выборов. ЦИК получит эти деньги", — заверил Чокой.

И. о. премьера также заявил, что предпримет еще одну попытку созвать заседание правительства в пятницу, 9 июля, во второй половине дня.

Что говорят в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии отметили, что организации избирательного процесса 11 июля ничего не угрожает, а недостающие средства без ущерба для процесса голосования могут быть выделены и после выборов.

ЦИК начал распределение бюллетеней
© Photo : Facebook / Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
Фото: ЦИК начал распределение бюллетеней в окружные избирательные советы

"Эти деньги для выплат избирательным служащим. Осталось пару дней до выборов. Все контракты уже заключены, все выплаты мы сделали. К тому же часть затрат на оплату труда мы можем покрыть за счет выделенных ранее 70 миллионов. Просто мы подсчитали, что не хватает еще 22 миллиона", — заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.

Центральная избирательная комиссия рассматривает вариант взыскания недостающих средств для организации выборов в судебном порядке. Об этом в ходе интервью заявил недавно глава Центризбиркома Дорин Чимил.

"Если деньги не выделят, мы прибегнем к необходимым юридическим рычагам, вплоть до обращения в суд из-за невыполнения своих законных обязанностей правительством", — заявил в одном из интервью глава ЦИК.

О том же заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова член ЦИК Андрей Волентир.

Эксперты

Экс-глава ЦИК Юрий Чокан в интервью Sputnik Молдова также отметил, что задержка выделения денег не повлияет на организацию голосования.

Юрий Чокан
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-глава ЦИК Молдовы - о проблемах перед выборами: пожинаем плоды спешки

"Это не ставит под сомнение проведение выборов, поскольку все участники процесса уверены, что правительство исполнит свои обязательства. Именно это вчера подчеркнул премьер", — заявил экс-глава ЦИК.

По словам Чокана, деликатность положения заключается в том, что ранее в Молдове не было ситуации, когда заблаговременно, до проведения выборов, средства на них не были бы выделены в полном объеме.

"Как правило, любой нормативный акт должен иметь финансовое подкрепление. Указ президента о роспуске парламента не имел финансового подкрепления, я вижу в этом корень всех проблем. Поэтому я и говорю об этом публично, чтобы такая ситуация больше не повторялась", — сказал Чокан.

По словам эксперта, плохо то, что страна попадает в такие ситуации, но если власти не извлекут уроки из них, будет еще хуже.

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