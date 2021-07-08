Правительство не дало деньги на выборы – ЦИК готовится идти в суд

В Республике Молдова – беспрецедентная ситуация. Власти так и не смогли обеспечить выделение денежных средств, необходимых для проведения выборов.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Правительству Молдовы пока не удалось выделить недостающие 22,5 миллиона леев на проведение парламентских выборов. Глава ЦИК готовится судиться с правительством, а эксперты в избирательной сфере говорят, что трудности, связанные с финансированием избирательных процедур, бросают тень на всю систему государственного управления в стране, хоть и не ставят под сомнение необходимость проведения парламентских выборов в Молдове в целом.

Ранее временное правительство выделило на выборы 70 миллионов леев из госрезерва. В конце июня Центризбирком провел оценку произведенных расходов с учетом выделенного первого транша и финансовых средств, необходимых для организации выборов. В комиссии пришли к выводу, что необходимы еще 22,4 миллиона леев. Эти средства должны пойти на оплату труда служащих избирательных органов. Соответствующий запрос был направлен в правительство.

Что произошло в правительстве

Кабмин должен был на заседании 7 июля выделить 22,468 миллиона леев Центризбиркому на проведение выборов. Но на заявленное собрание явились только и. о. премьера Аурелиу Чокой и башкан Гагаузии Ирина Влах.

"Что касается отсутствия остальных членов правительства, насколько я был проинформирован, министр обороны Гайчук находится в военном госпитале, глава МВД Войку – на больничном, глава Минобразования Поголша отсутствует из-за проблем со здоровьем, глава Минсельхоза Пержу – в командировке, вице-премьер Ольга Чеботарь и глава Минюста Фадей Нагачевский не сообщили о причинах отсутствия", — сообщил Чокой.

И. о. премьера тем не менее заверил служащих ЦИК, что правительство сделает все, чтобы необходимая сумма была выделена.

"Я хочу обратиться к Центральной избирательной комиссии и всем работникам избирательных органов, заверив их в том, что правительство в отставке сделает все, чтобы перенаправить им сумму в 22 миллиона леев либо до, либо после выборов. ЦИК получит эти деньги", — заверил Чокой.

И. о. премьера также заявил, что предпримет еще одну попытку созвать заседание правительства в пятницу, 9 июля, во второй половине дня.

Что говорят в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии отметили, что организации избирательного процесса 11 июля ничего не угрожает, а недостающие средства без ущерба для процесса голосования могут быть выделены и после выборов.

"Эти деньги для выплат избирательным служащим. Осталось пару дней до выборов. Все контракты уже заключены, все выплаты мы сделали. К тому же часть затрат на оплату труда мы можем покрыть за счет выделенных ранее 70 миллионов. Просто мы подсчитали, что не хватает еще 22 миллиона", — заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.

Центральная избирательная комиссия рассматривает вариант взыскания недостающих средств для организации выборов в судебном порядке. Об этом в ходе интервью заявил недавно глава Центризбиркома Дорин Чимил.

"Если деньги не выделят, мы прибегнем к необходимым юридическим рычагам, вплоть до обращения в суд из-за невыполнения своих законных обязанностей правительством", — заявил в одном из интервью глава ЦИК.

О том же заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова член ЦИК Андрей Волентир.

Эксперты

Экс-глава ЦИК Юрий Чокан в интервью Sputnik Молдова также отметил, что задержка выделения денег не повлияет на организацию голосования.

"Это не ставит под сомнение проведение выборов, поскольку все участники процесса уверены, что правительство исполнит свои обязательства. Именно это вчера подчеркнул премьер", — заявил экс-глава ЦИК.

По словам Чокана, деликатность положения заключается в том, что ранее в Молдове не было ситуации, когда заблаговременно, до проведения выборов, средства на них не были бы выделены в полном объеме.

"Как правило, любой нормативный акт должен иметь финансовое подкрепление. Указ президента о роспуске парламента не имел финансового подкрепления, я вижу в этом корень всех проблем. Поэтому я и говорю об этом публично, чтобы такая ситуация больше не повторялась", — сказал Чокан.

По словам эксперта, плохо то, что страна попадает в такие ситуации, но если власти не извлекут уроки из них, будет еще хуже.

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