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Акция AUR в Варнице

Представители Приднестровья в ОКК "не находят понимания" коллег из Кишинева

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210708/35417400/predstaviteli-pridnestrovya-okk-ne-nakhodyat-ponimaniya-kolleg.html

Акция на границе с Приднестровьем прорумынского политформирования AUR спровоцировала напряженность между двумя берегами Днестра.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. В четверг, восьмого июля, проходит заседание Объединенной контрольной комиссии в свете акции унионистской партии AUR, которая прошла в районе пункта пропуска Варница-Бендеры и едва не спровоцировала насилие.

В ходе заседания сложившуюся ситуацию прокомментировал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков:

"В настоящее время в районе пункта пропуска наблюдается концентрация правоохранительных органов с молдавской стороны и усилены наряды правоохранительных органов из Приднестровья.

Мы видим, что действия данной категория граждан имеют провокационный характер. Они направлены на разжигание определенной розни, оскорбления правоохранителей, которые там несут службу, что очень сильно дестабилизирует обстановку в Зоне безопасности". 

Акция AUR в Варнице
© Sputnik / Mihai Caraus
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Беляков отметил, что руководство Приднестровья ценит попытки российской стороны нормализовать отношения между двумя берегами Днестра, в том числе и в этой конкретной ситуации. При этом, по его словам, Приднестровье "не находит понимания в лице наших молдавских коллег", которые, утверждает Беляков, по-прежнему отказываются рассматривать сложившуюся ситуацию.

"Это действительно чревато определенными последствиями, когда одна из сторон не реагирует на происходящее. Мы же видим, что действия этих граждан явно спланированы, они зачитывают соответствующие тексты, они направлены против миротворческой операции, против российских войск, которые стоят на берегах Днестра.

И в этой основе мы не можем быть спокойными. Чтобы сохранить определенный паритет и стабильность нашей работы, мы должны принимать меры к поиску совместных решений в рамках ОКК", – заявил Беляков.

Как сообщили Sputnik Молдова в Бюро по реинтеграции, представители Кишинева также присутствуют на заседании Объединенной контрольной комиссии.

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