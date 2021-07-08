"Хайли лайкли" по-кишиневски: избирателей из Приднестровья опять запугивают

Можно уже не сомневаться, что день выборов 11 июля не обойдется без провокаций на избирательных участках, открытых для жителей Левобережья.

Опыт уже есть — во время президентских выборов нынешний лидер PAS Игорь Гросу устраивал самодеятельные блок-посты на подъезде к Варнице — под тем предлогом, что якобы у его партии есть "подозрения в организованном подвозе".

Обозвав избирателей Приднестровья "сепаратистами" прямо на камеры журналистов, депутат парламента Гросу тогда фактически спровоцировал столкновения полиции и комбатантов, прибывших по его призыву в Варницу. И в целом сделал все, чтобы не допустить на участки избирателей из Приднестровья (которые, по мнению PAS, могли проголосовать за Игоря Додона).

Уже можно не сомневаться, что PAS повторит свою ноябрьскую выходку, снова устроив провокации и пытаясь сорвать голосование на избирательных участках, которые будут открыты для жителей Левобережья. Это прямо следует из высказываний второго лица партии, Сержиу Литвиненко. Он уже объявил, что социалисты "собираются купить 70 тысяч голосов" и заочно обвинил своих оппонентов в попытке фальсифицировать выборы.

Любимая песня пропрезидентской партии о фальсификациях звучит все более и более дико по мере того, как растет влияние президента Майи Санду и подконтрольной ей партии на правительство и Центризбирком. Впору уже их самих обвинять в попытке фальсификации — потому что и Санду, и PAS сделали все, чтобы обеспечить беспрецедентное давление на ЦИК и на действующий кабинет министров.

В интересах "партии Санду" с Центризбиркомом проводят беседы зарубежные послы, с прямыми призывами голосовать за PAS выступают зарубежные политические лидеры и государственные лица. А правительство без звука соглашается на открытие дополнительных избирательных участков за рубежом — хотя деньги на их финансирование до сих пор не выделены.

Заседание правительства, на котором должно было быть принято решение о выделении денег на выборы (а это, по оценкам ЦИК, – 22 миллиона леев) так и не состоялось из-за неявки министров. Это значит, что выборы проводятся без денег, под туманные устные посулы, звучащие с трибун.

Только давлением президентской администрации, которое подкрепляется весом иностранных посольств, можно объяснить дикую для любого правительства вещь — устное обещание денег без каких-либо подтверждающих это документов и принятых кабинетом министров решений.

Заявления первых лиц PAS, которые заранее объявили всех избирателей из Приднестровья продажными и вдобавок назвали их "сепаратистами" — это финальный штрих в картине выборов, которые проходят под жесточайшим административным и политическим прессингом пропрезидентской партии.

Никаких доказательств нарушений, которые якобы готовятся на участках, где будут голосовать жители Приднестровья, у PAS нет. По их логике, это только усиливает подозрения — если свидетельств нет, то это значит лишь, что их усердно прячут.

Выражение "хайли лайкли" ("весьма вероятно"), уже давно ставшее поводом для насмешек — единственный аргумент деятелей пропрезидентской партии, которая надеется получить единоличное большинство в парламенте.

Последний по времени повод — это отказ ЦИК рассматривать требование PAS о фактическом блокировании пассажирского транспорта в стране в день выборов. Лишь потому, что лидерам партии кажется, что возможно, автобусы будут использованы для организованного подвоза.

По мнению ЦИК, требование PAS запретить в воскресенье передвижение всем транспортным средствам вместимостью более 8 человек, не считая рейсовых автобусов, необходимо чем-то подкрепить. Нужно серьезное обоснование такого, бьющего по интересам многих жителей страны, запрета на передвижение — например, от Министерства юстиции или от Национального центра по борьбе с коррупцией.

Но, по мнению PAS, это означает, что ЦИК "хайли лайкли" играет на стороне иллюзорных организаторов предполагаемого подвоза избирателей на участки для приднестровских избирателей.

Здесь, конечно, должны бы высказаться специалисты, но на непросвещенный взгляд, эта логика идеально укладывается в классическую манию преследования, в клиническом ее смысле. Когда нездорового человека пытаются убедить, что у него под кроватью не сидит монстр, то пациент лишь укрепляется в мысли, что монстр есть, а те, кто его не видит — в сговоре с монстром.

И вот, вооружась этим "хайли лайкли", депутаты пропрезидентской PAS и комбатанты, не говоря уже об унионистах из AUR, вновь попытаются устроить блокаду избирательных участков для жителей Приднестровья — полноправных граждан Республики Молдова.

В канун выборов президент Майя Санду обратилась к гражданам с благостным призывом прийти на избирательные участки, чтобы "построить новую Молдову". Но похоже, жителей Приднестровья в этой "новой Молдове" не ждут, и туда их не приглашают.

Если именно это Санду называет "решением реальных проблем, а не запугиванием людей придуманными угрозами" (как она сказала в своей речи), и если именно так она собирается "строить государство, в котором каждый гражданин пользуется уважением", то непростые и жутковатые времена ожидают население страны в этой "новой Молдове".

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