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Избирательный участок. Архивное фото

Апелпалата сократила число избирательных участков в Приднестровье

© Sputnik / Maxim Topal
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210708/35418841/apelpalata-sokratila-chislo-izbiratelnykh-uchastkov-v-Pridnestrove.html

Согласно решению Апелляционной палаты, вынесенному в четверг, количество участков для голосования в Приднестровье будет сокращено с 41 до 12.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева постановила, что количество избирательных участков для голосования на досрочных парламентских выборах должно быть сокращено до 12.

Решение было вынесено в четверг, восьмого июля, по запросу депутатов от "Платформы DA".

Апелляционная палата
© Sputnik / Mihai Caraus
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Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что пересмотрела свое решение об организации избирательных участков в Бендерах и некоторых населенных пунктах Каушанского района, в результате чего было решено не открывать несколько из них.

Таким образом, на левом берегу Днестра должен был быть открыт 41 избирательный участок для голосования на грядущих досрочных парламентских выборах.

Согласно официальным данным Государственного реестра избирателей, в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра зарегистрировано более 258 тысяч граждан, имеющих право голосовать на выборах в Республике Молдова.

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