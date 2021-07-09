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Ольга Чеботарь

Чеботарь: реинтеграции нельзя добиться ненавистью и разделением граждан

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210709/35421610/cebotari-nekotorye-politiki-zabyli-chto-levyy-bereg-dnestra-chast-moldova.html

Ольга Чеботарь, комментируя решение суда о сокращении избирательных участков для приднестровцев, выразила сожаление, что в демократическом государстве принимаются решения, которые ущемляют и дискриминируют граждан.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь прокомментировала решение Апелляционной палаты о снижении количества избирательных участков для жителей Приднестровья.

"Некрасиво, очень некрасиво… И мы говорим о реинтеграции страны? Есть впечатление, что некоторые политики забыли, что левый берег Днестра - это часть Молдовы. Уважаемые политики, реинтеграции страны невозможно добиться путем ненависти и разделения граждан на хороших и плохих", - написала Чеботарь на своей странице в Facebook. 

Также она выразила сожаление, что молдавские граждане на левом берегу Днестра подвергаются дискриминации и их право голоса ущемляется, особенно когда подобные решения принимаются в демократическом государстве. 

Ранее Апелляционная палата Кишинева постановила, что количество избирательных участков для голосования на досрочных парламентских выборах должно быть сокращено с 41 до 12.

Тирасполь Екатерининский парк
© Sputnik / Mihai Caraus
Эксперт: проблемы жителей Приднестровья - "мертвая" тема для политиков

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что пересмотрела свое решение об организации избирательных участков в Бендерах и некоторых населенных пунктах Каушанского района, в результате чего было решено не открывать несколько из них.

Таким образом, на левом берегу Днестра надлежало открыть 41 избирательный участок для голосования на воскресных досрочных парламентских выборах.

Согласно официальным данным Государственного реестра избирателей, в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра зарегистрировано более 258 тысяч граждан, имеющих право голосовать на выборах в Республике Молдова.

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Теги:
реинтеграция, Приднестровье, выборы

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