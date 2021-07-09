ЦИК может опротестовать решение Апелляционной палаты о сокращении участков

Глава Центризбиркома рассказал, что комиссии пока не ясны мотивы сокращения количества избирательных участков. Решение анализируют и, возможно, оно будет оспорено.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила решение Апелляционной палаты о сокращении количества избирательных участков на левом берегу Днестра. "Думаем, что это решение может быть оспорено в суде", - заявил в ходе пресс-конференции в пятницу глава ЦИК Дорин Чимил.

"Мы получили только само решение Апелляционной палаты, сейчас его анализируют. Думаю, что его могут еще оспорить и подать апелляцию, чтобы понять, в чем мотивы сокращения. Когда мы получим мотивирующую часть, то мы сможем понять это решение," - отметил Чимил.

Ранее Апелляционная палата Кишинева постановила, что количество избирательных участков для голосования на досрочных парламентских выборах должно быть сокращено с 41 до 12.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что пересмотрела свое решение об организации избирательных участков в Бендерах и некоторых населенных пунктах Каушанского района, в результате чего было решено не открывать несколько из них.

Таким образом, на левом берегу Днестра надлежало открыть 41 избирательный участок для голосования на воскресных досрочных парламентских выборах.

Согласно официальным данным Государственного реестра избирателей, в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра зарегистрировано более 258 тысяч граждан, имеющих право голосовать на выборах в Республике Молдова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova