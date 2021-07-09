Важно для граждан Молдовы в Ирландии: особый график для голосующих

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Посольство Республики Молдова в Ирландии объявило, что граждане Молдовы, желающие воспользоваться своим правом голоса на досрочных парламентских выборах, смогут сделать это в соответствии с графиком, составленным дипломатической миссией. Мера была предложена ирландскими властями.
"Власти Ирландии и на этих выборах, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках, затребовали в обязательном порядке осуществлять поэтапное голосование", - говорится в пресс-релизе посольства.
На официальной странице ведомства в Facebook опубликованы графики присутствия на избирательных участках в Дублине BESV 38/57, BESV 38/58, BESV 38/59 и в городе Лимерик BESV 38/60.
Для организации голосования будет применяться принцип следования фамилий в алфавитном порядке, а также по возрасту.
Посольство также обращает внимание, что избирательные бюро будут адаптировать график к потребностям избирателей, чтобы не создавать препятствий в процессе волеизъявления молдавских граждан.
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