Важно для граждан Молдовы в Ирландии: особый график для голосующих

Чтобы не допустить толчеи на избирательных участках в день досрочных парламентских выборов, ирландские власти ввели для граждан Молдовы особый график для голосования.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Посольство Республики Молдова в Ирландии объявило, что граждане Молдовы, желающие воспользоваться своим правом голоса на досрочных парламентских выборах, смогут сделать это в соответствии с графиком, составленным дипломатической миссией. Мера была предложена ирландскими властями.

"Власти Ирландии и на этих выборах, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках, затребовали в обязательном порядке осуществлять поэтапное голосование", - говорится в пресс-релизе посольства.

На официальной странице ведомства в Facebook опубликованы графики присутствия на избирательных участках в Дублине BESV 38/57, BESV 38/58, BESV 38/59 и в городе Лимерик BESV 38/60.

Для организации голосования будет применяться принцип следования фамилий в алфавитном порядке, а также по возрасту.

Посольство также обращает внимание, что избирательные бюро будут адаптировать график к потребностям избирателей, чтобы не создавать препятствий в процессе волеизъявления молдавских граждан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova