Финансирование на выборы: в ЦИК уточнили, сколько получено

В Центризбиркоме подвели итоги, сколько временное правительство предоставило средств для организации выборов: общая сумма превышает ранее выделенные из госрезерва 70 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) все еще ожидает от временного правительства выделения недостающих средств для проведения выборов, заявил на пресс-конференции в пятницу член комиссии ЦИК Владимир Шарбан.

Он уточнил, что правительство выполнило первый транш в размере 70 миллионов леев из государственного резерва, также была оказана и другая денежная помощь.

"Мы говорим про 70 миллионов из тех 125 миллионов, запрошенных после составления сметы. Но надо добавить, что мы получили от Минздрава также материалы для профилактики COVID-19 - это маски, дезинфектанты, термометры и многое другое. Эти затраты были рассмотрены в изначальной смете на 125 миллионов", - пояснил Шарбан.

Кроме того, как добавил член ЦИК, еще около 7 миллионов леев были направлены от Министерства иностранных дел и европейской интеграции на организацию избирательных участков за рубежом: таким образом, временное правительство обеспечило комиссии порядка 90 миллионов леев.

"Те недостающие 22 миллиона леев предназначены на оплату труда всем государственным служащим за организацию выборов и их безопасное проведение", - подчеркнул Шарбан.

Также он отметил, что члены ЦИК беседовали с врио премьер-министра и он подтвердил, что эти деньги будут выданы, может, даже после 11 июля.

Ранее сообщалось, что ЦИК рассматривает вариант взыскания недостающих средств для организации выборов в судебном порядке. Об этом в ходе интервью заявил недавно глава Центризбиркома Дорин Чимил.

"Если деньги не выделят, мы прибегнем к необходимым юридическим рычагам, вплоть до обращения в суд из-за невыполнения своих законных обязанностей правительством", — заявил в одном из интервью глава ЦИК.

О том же заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова член ЦИК Андрей Волентир.

Напомним, в среду провалилось заседание правительства по причине отсутствия кворума. На собрание явился лишь врио премьера Аурелиу Чокой и башкан Гагаузии Ирина Влах. Именно на этом заседании, как было указано в повестке, члены временного правительства должны были рассмотреть решение о выделении Центризбиркому дополнительных денежных средств на проведение досрочных парламентских выборов 11 июля.

Ожидалось, что Министерство финансов выделит еще 22,468 миллиона леев.

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