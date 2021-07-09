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Центральная избирательная комиссия

Финансирование на выборы: в ЦИК уточнили, сколько получено

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210709/35422244/finansirovanie-na-vybory-chleny-cec-utochnili-skolko-polucheno.html

В Центризбиркоме подвели итоги, сколько временное правительство предоставило средств для организации выборов: общая сумма превышает ранее выделенные из госрезерва 70 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) все еще ожидает от временного правительства выделения недостающих средств для проведения выборов, заявил на пресс-конференции в пятницу член комиссии ЦИК Владимир Шарбан. 

Он уточнил, что правительство выполнило первый транш в размере 70 миллионов леев из государственного резерва, также была оказана и другая денежная помощь. 

"Мы говорим про 70 миллионов из тех 125 миллионов, запрошенных после составления сметы. Но надо добавить, что мы получили от Минздрава также материалы для профилактики COVID-19 - это маски, дезинфектанты, термометры и многое другое. Эти затраты были рассмотрены в изначальной смете на 125 миллионов", - пояснил Шарбан.

Брифинг ЦИК. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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Кроме того, как добавил член ЦИК, еще около 7 миллионов леев были направлены от Министерства иностранных дел и европейской интеграции на организацию избирательных участков за рубежом: таким образом, временное правительство обеспечило комиссии порядка 90 миллионов леев.

"Те недостающие 22 миллиона леев предназначены на оплату труда всем государственным служащим за организацию выборов и их безопасное проведение", - подчеркнул Шарбан. 

Также он отметил, что члены ЦИК беседовали с врио премьер-министра и он подтвердил, что эти деньги будут выданы, может, даже после 11 июля. 

Ранее сообщалось, что ЦИК рассматривает вариант взыскания недостающих средств для организации выборов в судебном порядке. Об этом в ходе интервью заявил недавно глава Центризбиркома Дорин Чимил.

"Если деньги не выделят, мы прибегнем к необходимым юридическим рычагам, вплоть до обращения в суд из-за невыполнения своих законных обязанностей правительством", — заявил в одном из интервью глава ЦИК.

О том же заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова член ЦИК Андрей Волентир.

Напомним, в среду провалилось заседание правительства по причине отсутствия кворума. На собрание явился лишь врио премьера Аурелиу Чокой и башкан Гагаузии Ирина Влах. Именно на этом заседании, как было указано в повестке, члены временного правительства должны были рассмотреть решение о выделении Центризбиркому дополнительных денежных средств на проведение досрочных парламентских выборов 11 июля. 

Ожидалось, что Министерство финансов выделит еще 22,468 миллиона леев. 

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Теги:
выборы, временное правительство, финансирование, ЦИК

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