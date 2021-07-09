Додон о решении АП: мы выйдем на протесты против сокращения числа участков

В блоке ПСРМ-ПКРМ недовольны решением Апелляционной палаты о сокращении числа участков в Приднестровье. В связи с этим избирательный блок намерен выйти на протесты перед Высшей судебной палатой.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон раскритиковал в пятницу принятое накануне решение Апелляционной палаты (АП) о сокращении избирательных участков для граждан, проживающих в Приднестровье. Додон заявил, что ПСРМ, ПКРМ и их сторонники намерены выйти на протесты перед Высшей судебной палаты против этого решения суда.

"Это решение преступное, против демократического процесса в стране. В нормальных условиях такое решение никогда не было бы принято, за все 30 лет независимости такого не было, чтобы закрыли участки за два дня до выборов. Мы знаем, что ЦИК уже атаковал это постановление суда, но теперь нужно ждать", - заявил Додон в эфире своего еженедельного видеоблога.

По мнению Додона, такое решение - это нарушение права граждан на голос и предательство не только в отношении проживающих на левом берегу Днестра, но это большая провокация и вызов для страны.

"Это является грубым нарушением прав и свобод граждан. Намеренно выстраивается дополнительная политическая преграда между двумя берегами. То, что творят правые партии, президент (и их зарубежные советчики) в отношении молдаван из Приднестровья, – больше, чем преступление. Это очень серьезная ошибка с долгосрочными последствиями, подрывающими суверенитет и территориальную целостность страны", - считает Додон.

По мнению Додона, правые партии и их президент Майя Санду переходят грань и в очередной раз нарушают Конституцию страны, что может привести к дестабилизации ситуации в Молдове.

В то же время лидер ПСРМ отметил, что избирательный Блок коммунистов и социалистов намерен защищать конституционные права народа и до, и после выборов, при любых обстоятельствах.

Решение Апелляционной палаты

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что пересмотрела свое решение об организации избирательных участков в Бендерах и некоторых населенных пунктах Каушанского района, в результате чего было решено не открывать несколько из них.

Таким образом, на левом берегу Днестра надлежало открыть 41 избирательный участок для голосования на воскресных досрочных парламентских выборах.

Согласно официальным данным Государственного реестра избирателей, в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра зарегистрировано более 258 тысяч граждан, имеющих право голосовать на выборах в Республике Молдова.

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