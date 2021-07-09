Накануне дня тишины: 9 июля - последний день предвыборной агитации в Молдове

У конкурентов на досрочных парламентских выборах остался один день для проведения предвыборной агитации, далее следует день тишины и день голосования, когда агитация запрещена.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Пятница, 9 июля, - последний день, когда кандидаты на пост депутата парламента могут вести предвыборную агитацию, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Законодательство о выборах предусматривает, что предвыборная агитация строго запрещена в день выборов и за день до них. Не допускается появление кандидатов в эфире теле- или радиопередач.

Однако запрет не относится к информации, уже размещенной в интернете, и на ранее опубликованных баннерах.

Кроме того, конкуренты на выборах не могут осуществлять операции со счетами с пометкой "Избирательный фонд".

Продолжение предвыборной агитации в дни, указанные законом, кандидатами на выборах и гражданами, является административным правонарушением и влечет наложение штрафа в размере от 15 до 30 условных единиц на физическое лицо, от 35 до 50 условных единиц — на должностное лицо или конкурента на выборах, подчеркивает ЦИК.

Досрочные парламентские выборы в Молдове состоятся 11 июля, на них зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат.

Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

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