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Выборы в Молдове

Накануне дня тишины: 9 июля - последний день предвыборной агитации в Молдове

© Sputnik / Сергей Цуркану
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210709/35423361/nakanune-dnya-tishiny-9-iyulya-posledniy-den-predvybornoy-agitatsii.html

У конкурентов на досрочных парламентских выборах остался один день для проведения предвыборной агитации, далее следует день тишины и день голосования, когда агитация запрещена.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Пятница, 9 июля, - последний день, когда кандидаты на пост депутата парламента могут вести предвыборную агитацию, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Законодательство о выборах предусматривает, что предвыборная агитация строго запрещена в день выборов и за день до них. Не допускается появление кандидатов в эфире теле- или радиопередач. 

Однако запрет не относится к информации, уже размещенной в интернете, и на ранее опубликованных баннерах.

Кроме того, конкуренты на выборах не могут осуществлять операции со счетами с пометкой "Избирательный фонд".

Центральная избирательная комиссия
© Sputnik / Mihai Caraus
В ЦИК рассказали, что ждет тех, кто нарушит запрет о предвыборной агитации

Продолжение предвыборной агитации в дни, указанные законом, кандидатами на выборах и гражданами, является административным правонарушением и влечет наложение штрафа в размере от 15 до 30 условных единиц на физическое лицо, от 35 до 50 условных единиц — на должностное лицо или конкурента на выборах, подчеркивает ЦИК.

Досрочные парламентские выборы в Молдове состоятся 11 июля, на них зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат.

Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

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Теги:
выборы, агитация

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