Чокой о решении АП: право на голос должен иметь каждый гражданин Молдовы

Аурелиу Чокой уверен, что в сложившейся ситуации должна разобраться юстиция, однако нельзя забывать, что право на голос нужно обеспечить всем гражданам Молдовы, вне зависимости от того, где они находятся.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Врио премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой высказался о решении Апелляционной палаты (АП) о сокращении количества избирательных участков для граждан, проживающих на левом берегу Днестра.

По словам Чокоя, он еще не видел мотивационной части решения АП, потому что все произошло накануне поздно вечером.

"С другой стороны, как мне известно, Центризбирком уже оспорил в суде это решение. Давайте оставим юстицию разобраться в этой апелляции. Для меня важна буква закона, которая четко говорит, что право на голос должен иметь каждый гражданин Молдовы, достигший возраста 18 лет, вне зависимости от того, где он находится. Ему нужно обеспечить условия для голосования", - заявил Чокой в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с членами Центризбиркома.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил заявил, что это решение АП можно оспорить и в комиссии также ждут мотивационной части постановления, поскольку его мотивы пока не ясны.

Решение Апелляционной палаты

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что пересмотрела свое решение об организации избирательных участков в Бендерах и некоторых населенных пунктах Каушанского района, в результате чего было решено не открывать несколько из них.

Таким образом, на левом берегу Днестра надлежало открыть 41 избирательный участок для голосования на воскресных досрочных парламентских выборах.

Согласно официальным данным Государственного реестра избирателей, в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра зарегистрировано более 258 тысяч граждан, имеющих право голосовать на выборах в Республике Молдова.

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