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Протест в Кишиневе против сокращения избирательных участков для Приднестровья

В Кишиневе прошел митинг блока ПКРМ-ПСРМ против решения АП

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (318)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210709/35425551/v-kishineve-proshel-miting-bloka-pkrm-psrm-protiv-resheniya-ap.html

Сторонники блока ПКРМ-ПСРМ вышли в центр столицы, где выразили протест против нарушения права на голосование граждан, проживающих на левом берегу Днестра.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. В Кишиневе перед зданием Высшей судебной палаты прошел протест избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ). Участники митинга выступили против решения Апелляционной палаты (АП) о сокращении количества избирательных участков для граждан в Приднестровье на досрочных парламентских выборах 11 июля. 

Инстанция постановила, что количество избирательных участков на левом берегу Днестра должно быть сокращено с 41 до 12.

В протесте приняли участие несколько сотен сторонников блока коммунистов и социалистов. 

По мнению лидера ПСРМ Игоря Додона, присутствующего на митинге, решение АП - это преступление против демократии и прав человека. Также он заверил присутствующих, что право на голос граждан Приднестровья будет защищено. 

ЦИК
© Photo : Miroslav Rotari
ЦИК может опротестовать решение Апелляционной палаты о сокращении участков

"Обещаем, что мы защитим ваше право голосовать. Не бойтесь никого. Мы обеспечим, чтобы 41 участок работал в воскресенье. Если будут провокаторы – они будут купаться в Днестре. Мы защитим голос каждого", - заявил Додон.

Кроме того, Додон сообщил, что блок ПКРМ-ПСРМ готов продолжить протесты и после выборов, если это потребуется. 

"Будьте готовы прийти в центр столицы, чтобы защитить нашу победу", - отметил Додон. 

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы сообщила, что пересмотрела свое решение об организации избирательных участков в Бендерах и некоторых населенных пунктах Каушанского района, в результате чего было решено не открывать несколько из них.

Таким образом, на левом берегу Днестра надлежало открыть 41 избирательный участок для голосования на воскресных досрочных парламентских выборах.

Согласно официальным данным Государственного реестра избирателей, в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра зарегистрировано более 258 тысяч граждан, имеющих право голосовать на выборах в Республике Молдова.

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Тема:
Парламентские выборы (318)

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Теги:
Игорь Додон, ПСРМ, ПКРМ, избирательные участки, Апелляционная палата, Высшая судебная палата

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