Лишение мандата судьи КС из-за конфликта интересов признано неконституционным

Конституционный суд рассмотрел обращение депутата PAS о контроле конституционности норм Закона о Конституционном суде, которые позволяют лишить мандата судью КС за допущенный конфликт интересов.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Конституционный суд на заседании в пятницу признал неконституционной норму, которая позволяет лишить мандата судью КС из-за принятия решения в ситуации конфликта интересов. Решение огласила председатель КС Домника Маноле.

"Признается неконституционным пункт е, части 1 статьи 19 Закона о Конституционном суде", — огласила вердикт Маноле.

Жалобу в КС 25 июня подал депутат PAS Серджиу Литвиненко. Свое требование он обосновал тем, что любые проверки сторонних органов, включая Национальный орган по неподкупности, в отношении деятельности судей на наличие конфликта интересов представляют собой вмешательство в деятельность КС. А решения констатирующих органов могут служить основанием для обжалования решений Конституционного суда.

Представители правительства и парламента на рассмотрение запроса не пришли.

В начале июня стало известно, что Нацорган по неподкупности проводит проверку в отношении председателя КС Домники Маноле на предмет допущенного ею конфликта интересов. КС 27 апреля при участии Маноле отменил решение парламента об отзыве ее мандата судьи.

В ходе заседания 27 апреля представитель парламента в КС потребовал отвода Домники Маноле, так как рассматриваемые решения касаются ее лично. Суд отклонил отвод. Заседание продолжилось с участием Маноле.

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