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Город Лимассол

Только с тестом или с сертификатом о вакцинации - как будут голосовать на Кипре

© Sputnik / Борис Бабанов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210709/35428170/vybory-v-parlament-kak-progolosovat-grazhdanam-moldovy-na-cyprus.html

На Кипре власти приняли решение о том, что в закрытые общественные помещения граждане смогут проходить только при наличии определенных документов. Что в такой ситуации нужно молдавским гражданам для голосования на выборах.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Посольство Молдовы в Греции и Кипре выступило с уточнением для граждан республики, находящихся на территории этих двух стран и обладающих правом голоса на выборах.

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Как уточнили в посольстве, голосование на выборах 11 июля будет организовано в городе Лимассол в избирательном участке 38/13 по адресу: ул. Amerikanas, 11.

"Согласно решению правительства Кипра от 8 июля 2021 года, начиная с 9 июля этого года доступ в общественные места закрытого типа будет возможен только при предоставлении необходимого документа", - говорится в сообщении. Таким образом, на избирательный участок необходимо прийти с одним из нижеперечисленных документов: 

 - Тест ПЦР;

 - Быстрый тест (доступен бесплатно в центре тестирования, организованном правительством Кипра);

 - Справка, подтверждающая выздоровление;

 - Подтверждение прохождения вакцинации;

В этом контексте в посольстве призвали граждан Молдовы с правом голоса продемонстрировать на избирательном участке один из документов, представленных в списке выше.

Тестирование можно пройти в том же городе по адресу ул. Stymfalidon, 11, что находится в нескольких минутах ходьбы от избирательного участка.

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Теги:
выборы, Молдова, Кипр

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