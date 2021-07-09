Только с тестом или с сертификатом о вакцинации - как будут голосовать на Кипре

На Кипре власти приняли решение о том, что в закрытые общественные помещения граждане смогут проходить только при наличии определенных документов. Что в такой ситуации нужно молдавским гражданам для голосования на выборах.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Посольство Молдовы в Греции и Кипре выступило с уточнением для граждан республики, находящихся на территории этих двух стран и обладающих правом голоса на выборах.

Как уточнили в посольстве, голосование на выборах 11 июля будет организовано в городе Лимассол в избирательном участке 38/13 по адресу: ул. Amerikanas, 11.

"Согласно решению правительства Кипра от 8 июля 2021 года, начиная с 9 июля этого года доступ в общественные места закрытого типа будет возможен только при предоставлении необходимого документа", - говорится в сообщении. Таким образом, на избирательный участок необходимо прийти с одним из нижеперечисленных документов:

- Тест ПЦР;

- Быстрый тест (доступен бесплатно в центре тестирования, организованном правительством Кипра);

- Справка, подтверждающая выздоровление;

- Подтверждение прохождения вакцинации;

В этом контексте в посольстве призвали граждан Молдовы с правом голоса продемонстрировать на избирательном участке один из документов, представленных в списке выше.

Тестирование можно пройти в том же городе по адресу ул. Stymfalidon, 11, что находится в нескольких минутах ходьбы от избирательного участка.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7