Только с тестом или с сертификатом о вакцинации - как будут голосовать на Кипре

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Посольство Молдовы в Греции и Кипре выступило с уточнением для граждан республики, находящихся на территории этих двух стран и обладающих правом голоса на выборах.
Как уточнили в посольстве, голосование на выборах 11 июля будет организовано в городе Лимассол в избирательном участке 38/13 по адресу: ул. Amerikanas, 11.
"Согласно решению правительства Кипра от 8 июля 2021 года, начиная с 9 июля этого года доступ в общественные места закрытого типа будет возможен только при предоставлении необходимого документа", - говорится в сообщении. Таким образом, на избирательный участок необходимо прийти с одним из нижеперечисленных документов:
- Тест ПЦР;
- Быстрый тест (доступен бесплатно в центре тестирования, организованном правительством Кипра);
- Справка, подтверждающая выздоровление;
- Подтверждение прохождения вакцинации;
В этом контексте в посольстве призвали граждан Молдовы с правом голоса продемонстрировать на избирательном участке один из документов, представленных в списке выше.
Тестирование можно пройти в том же городе по адресу ул. Stymfalidon, 11, что находится в нескольких минутах ходьбы от избирательного участка.
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