Унионисты AUR в Варнице: пострадал российский миротворец

БЕНДЕРЫ, 9 июл – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В пятницу в Бендерах состоялось экстренное заседание ОКК. На повестке дня – очередная провокация в Зоне безопасности сторонников объединения Молдовы и Румынии.

Накануне унионисты устроили выступление в Варнице. Митингующие спровоцировали конфликт с приднестровскими пограничниками. Как отмечают в приднестровской делегации в ОКК, последователи "унири" решили захватить одного из представителей правоохранительных органов.

"В потасовку вмешались российские миротворцы, среди них – военный комендант Бендер. Вместо того, чтобы прекратить провокации, унионисты несколько раз ударили его в область лица и туловища", – пишет Telegram-канал "Мир на Днестре".

Инцидент обсудили на экстренном заседании ОКК. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отреагировал на ситуацию в своем Telegram.

"Заслушал доклад сопредседателя ОКК от Приднестровья по поводу вчерашнего инцидента в Варнице. Олег Беляков сообщил, что в ходе экстренного совещания речь шла о митинге молдавских унионистов, попытке захвата офицера погранслужбы Приднестровья и применении силы в отношении представителя МС РФ – военного коменданта Бендер. Держу ситуацию на контроле", – написал Красносельский.

Вопрос провокаций в Зоне безопасности в ОКК обсуждают уже второй день.

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